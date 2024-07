Ekspert powiedział to o Idze Świątek! To będzie dla niej priorytet?

Iga Świątek już we wtorek rozpocznie rywalizację podczas tegorocznej edycji Wimbledonu. Będzie to jej pierwsze spotkanie na korcie trawiastym w tym sezonie i zarazem pierwszy mecz od zwycięstwa w finale Rolanda Garrosa. Tenisowy ekspert Krzysztof Rawa wypowiedział się w ramach programu "Halo tu Wimbledon" o planach Polki na londyński turniej.

Iga Świątek od zwycięstwa na paryskich kortach w turnieju Roland Garros nie rozegrała żadnego spotkania. Taka nieobecność na turniejach jest, biorąc pod uwagę relatywną słabość Świątek na trawie, mocno zastanawiająca. Przez ostatnie trzy tygodnie tenisiści korzystali bowiem z każdej możliwej okazji, by przyzwyczaić się do trawiastych kortów. Krzysztof Rawa w ramach programu "Halo tu Wimbledon" stwierdził, że nieobecność Raszynianki to wynik strategii jej zespołu.

- Zamieniłem dwa słowa z trenerem Wiktorowskim - wyjawił dziennikarz. - Strategia trawiasta Igi Świątek polega na tym, żeby stopniowo przyzwyczajać się do gry na trawie.

Ekspert zauważył jednak, że ten sezon jest niestandardowy ze względu na dodatkowe rozgrywki odbywające się dwa tygodnie po zakończeniu Wimbledonu - turniej olimpijski w ramach Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

- W tym roku mamy poważne "zakłócenie" w postaci igrzysk olimpijskich. Priorytet medalu olimpijskiego jest większy, więc Iga zdecydowała podejść do Wimbledonu na zasadzie "co będzie, to będzie". Nie będzie obciążała sobie głowy wynikiem, wystartuje na luzie, spokojnie. Iga wyczyściła świadomie głowę ze wszystkich obciążeń wynikowych - stwierdził Rawa.

Naturalnie, wieści o tym, że Polka w ten sposób podchodzi do najstarszego z turniejów wielkoszlemowych, mogą być martwiące dla jej kibiców. Krzysztof Rawa przypomniał, że raszynianka jest liderką rankingu WTA, a najlepsza tenisistka świata nie zagra złego meczu, tylko dlatego, że ma inne priorytety.

- Jestem optymistyczny w sprawie pierwszego meczu, ona wyjdzie, zagra energicznie, tak jak potrafi. O to się nie martwię. Myślę, że Iga, traktując ten turniej jak przygodę, może właśnie dlatego zajść bardzo daleko, bo nie będzie przesadnie martwiła się tym, co się może stać - podsumował ekspert.

Pierwszy mecz na Wimbledonie Iga Świątek rozegra we wtorek z Sofią Kenin. Najprawdopodobniej mecz rozpocznie się po godzinie 18:00.

Mateusz Przyrowski