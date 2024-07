Czy Paolini napije się kawy ze Świątek? Jest reakcja Polki!

Włoszka miała spore problemy, bo w pierwszym secie została dwukrotnie przełamana przez Anę Bogdan i przegrywała już 1:4. Mimo to stanęła na wysokości zadania, wygrywając 7:5. W kolejnym secie miała już nieco łatwiej - wygrała 6:3 i zameldowała się w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego.



Dla Paolini to udany powrót na paryskie korty. W czerwcu dotarła do finału Rolanda Garrosa, przegrywając dopiero z Iga Świątek.

- Warunki tutaj są inne niż dwa miesiące temu i piłki są cięższe, korty też, więc jest wiele różnic, ale moim zdaniem wspaniale jest grać dla swoich barw, swojego narodu. Atmosfera też mi się podoba, publiczność była bardzo głośna i bardzo mi się to podobało - stwierdziła w rozmowie z Polsatem Sport.

Paolini jako jedna z nielicznych zawodniczek mogła wejść w piątek na kort. Wszystko przez złe warunki pogodowe. Swój mecz wygrała też Świątek, która w dwóch setach pokonała Irinę-Camelię Begu. W związku z tym Marcin Lepa zapytał Włoszkę o to, czy znajdzie czas na wypicie kawy z liderką światowego rankingu.

- Nie wiem, zapytam ją później. Zobaczymy, czy uda nam się napić kawy! Dzisiaj warunki były trudne i miałam szczęście, że grałam na krytym korcie. No i cieszę się, że mecz poszedł dobrze - dodała.

Świątek zdążyła już odpowiedzieć na zaproszenie Włoszki.

- Bardzo miło z jej strony. Myślę, że jak najbardziej, bo to jedna z najmilszych dziewczyn w szatni, więc jestem za - przyznała.