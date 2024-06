Iga Świątek - Jasmine Paolini: Kto wygrał mecz?

Iga Świątek - Jasmine Paolini to finał tegorocznego turnieju Roland Garros. Kto wygrał ten mecz? Jaki był wynik?

W sobotę liderka światowego rankingu Iga Świątek zagra z Włoszką Jasmine Paolini w finale French Open. Polska tenisistka walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf w Paryżu. Trzy kolejne wygrane French Open w erze open odnotowały jak na razie dwie tenisistki - Monica Seles (1990-92) i Justine Henin (2005-07).

23-letnia Świątek ma też w dorobku zwycięstwa we French Open 2020 i US Open 2022, co oznacza, że kolejny triumf będzie jej piątym wielkoszlemowym. Dokładnie tyle w trakcie swoich udanych i bogatych karier uzbierały Szwajcarka Martina Hingis oraz Rosjanka Maria Szarapowa.

Natomiast pięć lat starsza, mająca polskie korzenie Paolini pierwszy raz w karierze wystąpi w wielkoszlemowym finale. Przed tym sezonem jej najlepszym wynikiem była druga runda. W styczniu natomiast dotarła do 1/8 finału Australian Open.

Świątek mierzyła się z nią wcześniej dwa razy i odniosła dwa zwycięstwa - w 2018 roku w Pradze 6:2, 6:1 oraz w pierwszej rundzie US Open 2022 6:3, 6:0.

Zwyciężczyni otrzyma 2,4 mln euro, a pokonana połowę tej kwoty. Bez względu na wynik finału Świątek zachowa prowadzenie w rankingu. Paolini "wirtualnie" jest w nim już siódma, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Natomiast jeśli pokona Polkę, to wskoczy na piątą pozycję.

Kto wygrał mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini? Kibice tenisa zadają sobie to pytanie. Początek finału Rolanda Garrosa w sobotę o 15. Tuż po zakończeniu meczu poinformujemy o jego wyniku tutaj.