23-latka miała do wyboru sześć kategorii: serwis, forhend, bekhend, touch (krótkie zagranie), szybkość oraz mentalność. Do każdej z nich musiała dopasować tenisistę lub tenisistkę, których zdjęcia pojawiały się na ekranie. I tak uznała, że w grze Eleny Rybakiny najbardziej ceni jej serwis. Ponadto doceniła bekhend Coco Gauff, krótkie zagranie Carlosa Alcaraza, mentalność Marii Sharapovej, forhend u samej siebie i szybkość Rafaela Nadala.

Swój pierwszy mecz w tegorocznym Wimbledonie Świątek rozegra we wtorek. Jej przeciwniczką będzie Sofia Kenin. Przypomnijmy, że najdalej w turnieju na trawiastych kortach w Londynie Polka zaszła do ćwierćfinału. Miało to miejsce w zeszłym roku. Teraz liderka rankingu WTA powalczy o lepszy wynik. Warto wspomnieć, że zawodniczka z Raszyna ma na swoim koncie zwycięstwo w juniorskim Wimbledonie w 2018 roku.

W tegorocznej edycji Wimbledonu tytułu wywalczonego przed rokiem będzie broniła Marketa Vondrousova. W poniedziałek z rywalizacji wycofała się jedna z faworytek do końcowego triumfu. Aryna Sabalenka musiała zrezygnować z udziału w turnieju z powodu kontuzji barku.