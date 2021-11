Mahir Emreli w wywiadzie dla azerskiego portalu azerisport.com wypowiedział się na temat słabej dyspozycji Legii Warszawa w ostatnich tygodniach. Napastnik mistrzów Polski porównał kryzys jego drużyny do sytuacji w Barcelonie.

Piłkarze Legii Warszawa przeżywają ostatnio ciężkie chwile w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Marka Gołębiewskiego przegrali sześć ostatnich spotkań w lidze i zajmują przedostanie miejsce w ligowej tabeli (9 pkt.). Emreli, azerski napastnik sprowadzony latem do Legii z Karabachu Agdam na łamach portalu azerisport.pl wypowiedział się na temat słabej formy jego drużyny.

- Naprawdę nie wiem, co się z nami ostatnio dzieje. Wszyscy zawodnicy naszej drużyny prezentują wysoki poziom. Możemy tłumaczyć się pechem, ale w taki sposób nie wygramy wielu meczów, więc gdzieś popełniamy błędy. Mam nadzieję, że ta "czarna passa" wkrótce zostanie przerwana. Jesteśmy tym naprawdę bardzo zmęczeni i chcemy wszystko zmienić. Wszyscy w zespole rozumieją, że tak dalej być nie może - zaznaczył Azer.

W ostatnich tygodniach znalazło się też wielu krytyków nowego nabytku Legii. Mimo tego, że Emreli notuje niezły początek kariery w warszawskim klubie, w związku ze złymi wynikami Legii, azerski napastnik również spotkał się negatywnymi opiniami na temat swoich występów. Snajper odniósł się do tej sytuacji.

- Krytycy są i zawsze będą. Mają ich nawet najwięksi gracze na świecie. To jest normalne, w szczególności, gdy nie notujemy dobrych wyników. Spójrzmy na Barcelonę, kto może powiedzieć, że ich gracze nie są wysokiej klasy, ale coś idzie nie tak. Tak samo jest z nami. Nie da się zadowolić wszystkich i to jest w porządku, przyzwyczaiłem się już do tego - wyznał Emreli.

Piłkarz Legii weźmie udział w zgrupowaniu reprezentacji Azerbejdżanu, która w najbliższym spotkaniu eliminacji do mistrzostwa świata 2022 zagra z Luksemburgiem. Jeśli chodzi o Legię, zawodnicy mistrza Polski będą mieli szansę na to, aby w końcu zdobyć trzy punkty już po przerwie reprezentacyjnej w meczu z Górnikiem Zabrze.

MP, Polsat Sport