Rocky Boxing Night wraca 10 grudnia w Żukowie

W pięściarskim środowisku istnieje niepisana zasada, że prawdziwym promotorem staje się ten, kto zorganizuje co najmniej 10 gal. Krystian Każyszka ze swoją grupą zamknął tę liczbę 2 października wydarzeniem w Kościerzynie, w którym gościem specjalnym był legendarny trener Uli Wegner, wychowawca takich mistrzów świata jak Artur Abraham, Marco Huck, Sven Ottke, Yoan Pablo Hernandez.



- Lubię zaskakiwać i zawsze szukam czegoś nowego, co przyciągnie nie tylko kibiców, ale także zawodników. Zorganizowałem pierwszy w historii Polski turniej wagi ciężkiej, którego zwycięzcą został utalentowany Mateusz Cielepała. Mamy już gorąco zapowiadający się finał wagi junior ciężkiej, także historyczny, bo pierwszy na polskiej ziemi. Pomagałem organizować gale w namiocie cyrkowym nad jeziorem, na malowniczych terenach w sercu Kaszub czy na 34 piętrze Olivia Business Center w Gdańsku, 150 metrów nad ziemią. Współpracuję z lokalnymi samorządami oraz instytucjami kultury. Wraz z Muzeum Drugiej Wojny światowej w Gdańsku zorganizowaliśmy galę upamiętniającą tajną organizację "Kaszubski Gryf Pomorski", postać Jana Biangi czy legendarnego pięściarza z Auschwitz Tadeusza Pietrzykowskiego. Promujemy lokalny sport w telewizji Polsat, która zaufała nam i myślę, że dostaje produkt najwyższej jakości. Szukam zawodników na całym świecie. Łowię talenty i udostępniam platformę dla prezentacji i rozwoju - podsumowuje Każyszka.

Grupa Rocky Boxing Promotions nie zwalnia tempa. Kolejna gala "KAPEO Rocky Boxing Night" odbędzie się już 10 grudnia w Żukowie na Kaszubach, pod patronatem burmistrza Wojciecha Kankowskiego. Tam właśnie, kolejny już raz, zaprezentuje się jeden z tych talentów, który zachwycił ekspertów w całej Polsce. Kubańczyk Evander Rivera od debiutu w grudniu 2020 roku wygrał wszystkie pięć walk i równo po roku stoczy szósty zawodowy pojedynek.



- Jestem młodym chłopakiem z dzielnicy Los Olmos z miasta Santiago de Cuba. Przyleciałem do Polski, aby się rozwinąć w moim sporcie i zapewnić byt finansowy mojej rodzinie. Każda kolejna walka przybliża mnie do celu jakim jest zdobycie tytułu mistrza świata. W Polsce czuję się bardzo dobrze, cieszę się, że tu jestem. Mam ogromną motywację do ciężkiej pracy. Z ciekawych propozycji jakie otrzymaliśmy to na pewno walka z Przemysławem Runowskim na Polsat Boxing Night w maju. Niestety dowiedzieliśmy się o tym pojedynku na kilka dni przed wydarzeniem i musieliśmy ofertę odrzucić. Z pewnością jakbyśmy mieli więcej czasu na przygotowanie to jesteśmy zainteresowani takim pojedynkiem - podkreśla Rivera.



Kubańczyk na razie pokonał m. in. byłego mistrza Babilon MMA i FEN Daniela Rutowskiego, który niedawno nokautem zadebiutował w federacji KSW.



- Riverze będziemy podnosić poprzeczkę. Okrzepł, błyskawicznie się rozwija i kiedy boksuje nie można oderwać od niego oka. Czysty talent. Szukamy wyzwań, więc zdecydowaliśmy się na zestawienie go z 27-letnim Konradem Dąbrowskim. Polak jest doświadczony. Wygrywał w Wielkiej Brytanii a ostatnio w Holandii został oszukany przez sędziów tocząc chyba najlepszą walkę w karierze. Jest na fali i potrzeba nam takiego rywala. Ryzykujemy, ale taki jest ten sport. Żeby być najlepszym trzeba pokonać wszystkich w drodze na szczyt - zaznacza Każyszka a Rivera analizuje przeciwnika:



- Dąbrowski ma bilans 10-3. Jest bardziej doświadczony, wyższy ode mnie i walczy z odwrotnej pozycji. Trudny, ale do pokonania.



To zdecydowanie najtrudniejszy przeciwnik w karierze Rivery, który pnie się na szczyt drabinki wagi junior średniej w Polsce. Walka zapowiada się emocjonująco, bo obaj boksują kombinacjami i konia z rzędem temu, kto przewidzi rezultat tej walki.



Podczas Rocky Boxing Night 11 zobaczymy też pojedynek o tytuł najlepszego zawodnika w wadze średniej w Polsce. Niesiony ośmioma wygranymi bez porażki Adrian Szczypior został niedawno międzynarodowym mistrzem kraju. Teraz zmierzy się z Karolem Welterem o krajowy prymat. Obaj nieustępliwi, idący do przodu. W ringu nie kalkulują więc to już druga potencjalna, ringowa wojna, którą zobaczymy 10 grudnia w Żukowie. - Każyszka nie ma wątpliwości:



- Każda karta Rocky Boxing Night to uczta dla oka. Od początku stawiam na zestawienia, w których nie ma zdecydowanego faworyta. Zawsze staram się też, aby w ringu pojawili się przedstawiciele wagi ciężkiej, bo to sól boksu zawodowego. Powoli będziemy odsłaniać kolejne zestawienia gali w Żukowie. Być może odwiedzi nas też kolejny gość specjalny, reprezentant światowej, królewskiej kategorii. Warto śledzić nasze media społecznościowe oraz czytać informacje prasowe - kończy.

Informacja Prasowa