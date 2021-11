Sensacyjne doniesienia! Będziemy świadkami powrót Lionela Messiego do Barcelony?

Latem cały piłkarski świat mówił o transferze Lionel Messiego do Paris Saint-Germain. Do tej pory fani, działacze oraz sztab szkoleniowy paryskiego klubu mogą być jedynie połowicznie zadowoleni z przyjścia futbolowego boga na Parc des Princes. Co prawda, Messi w Lidze Mistrzów zachwyca, ale w Ligue 1 zawodzi. Hiszpańskie media na czele z dziennikiem "Marca" oraz agencją "EFE" informują o możliwym powrocie Messiego do Barcelony.