W Turynie zawodnik z Wrocławia będzie rozstawiony z numerem siódmym. Nieco paradoksalnie najkorzystniejszy bilans ma z najwyżej notowanym ze swoich grupowych rywali. Z Miedwiediewem (2.), który w Turynie będzie bronił tytułu, zmierzył się dotychczas dwukrotnie i oba te spotkania odbyły się niespełna pół roku temu. Wrocławianin sprawił niespodziankę, pokonując go w pięciu setach w 1/8 finału Wimbledonu.



25-letni gracz z Moskwy to najwyżej notowany przeciwnik, jakiego pokonał. Rosjanin, który we wrześniu triumfował w US Open, zrewanżował się Hurkaczowi już w sierpniu w ćwierćfinale turnieju ATP w Toronto. Nie przyszło mu to jednak łatwo - zwyciężył w trzech partiach, z czego obie wygrane przez niego zakończyły się tie-breakiem.

Kiedy mecz Hurkacz - Miedwiediew? O której godzinie?

Pierwszym rywalem Hurkacza w ATP Finals będzie Miedwiediew. Spotkanie Polaka i Rosjanina zaplanowano na niedzielę (14 listopada). Początek meczu o godzinie 14.00.

