El. ME 2023: Polska - Albania. Relacja i wynik na żywo

Reprezentacja Polski koszykarek czwartkowym meczem z Albanią (gr. D) w Gnieźnie w hali im. Mieczysława Łopatki rozpoczyna eliminacje do mistrzostw Europy. Po raz ostatni biało-czerwone występowały w czempionacie Starego Kontynentu w 2015 r. Relacja na żywo z meczu Polska - Albania na Polsatsport.pl.

Albania nigdy nie uczestniczyła w Eurobaskecie. W 2008 r. zajęła drugie miejsce w Dywizji C (najsłabsza w Europie). O najbliższym rywalu niewiele informacji ma nawet trener polskiej kadry. Kovacik wierzy, że mecz w Gnieźnie z teoretycznie najsłabszą drużyną w grupie będzie dobrym przetarciem sparingowym przed niedzielnym spotkaniem w Izmicie z Turcją.

- Nie mamy za dużo materiałów o zespole Albanii, ponieważ nie grał w ostatnich kwalifikacjach z związku z problemami z pandemią COVID-19. Dysponujemy nagraniami ze starszych spotkań i myślę, że jakość gry jest zdecydowanie po naszej stronie. Mamy nadzieję, że zrealizujemy wszystkie przedmeczowe założenia i tym pomożemy sobie przed bardzo ważnym meczem z Turcją - powiedział szkoleniowiec.

Żadna z Albanek nie występuje w zagranicznym klubie, a trzon kadry stanowią koszykarki drużyny SH.B Tirana Femra.

Kwalifikacje ME będą rozgrywane w trzech okienkach: 11-14 listopada 2021, 24-27 listopada 2022 oraz 24-27 lutego 2023 roku.

Awans do finałów uzyskają zwycięzcy 10 grup oraz cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc, łącznie 14 zespołów. W przypadku, gdy gospodarze Eurobasketu Słowenia i Izrael, którzy są już pewne udziału w finałowej rywalizacji, zajmą lokaty premiowane awansem, prawo występu w ME wywalczy następna lub następne drużyny w ich grupach (D i J). To korzystna sytuacja m.in. dla biało-czerwonych.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, w ostatnich kwalifikacjach ME 2021 walczyła w gr. F z Białorusią oraz Wielką Brytanią i zajęła ostatnie miejsce w tabeli (bilans 1-3).

Relacja na żywo z meczu Polska - Albania na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.

MC, PAP