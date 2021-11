PŚ w Tomaszowie Mazowieckim: Udane występy Marka Kani i Damiana Żurka w grupie B

Specjalizujący się również w jeździe na rolkach Kania uzyskał 35,076, jego poprzednia "życiówka" wynosiła 35,34. W niedzielę 22-letniego Polaka wyprzedził jedynie Koreańczyk Min Kyu Cha - 34,957. Artur Nogal zajął 19. pozycję - 35,909, natomiast Sebastian Kłosiński uplasował się na 28. miejscu - 36,294.

"Drugie miejsce w grupie B, czyli awans do grupy A, w drugim starcie - to coś, czego się nie spodziewałem. Ucieszył mnie już ten pierwszy występ w piątek, kiedy byłem szósty. Myślałem, że będzie fajnie, jak się zakręcę w połowie stawki. To jest powyżej moich oczekiwań" - powiedział 22-letni łyżwiarz Legii Warszawa.

Wyniki z tomaszowskiej Areny Lodowej, a także z rund PŚ w Stavanger (19-21 listopada), Salt Lake City (3-5 grudnia) i Calgary (10-12 grudnia), przekładać się będą na kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Pekinie (4-20 lutego). Kania ma nadzieję na zakwalifikowanie się do premiowanej awansem czołowej dwudziestki klasyfikacji generalnej.

"Przed sezonem swoje szanse na awans na igrzyska oceniałem na pięć procent. Teraz ta liczba bardzo wzrosła. Forma poszła w górę i myślę, że nadal będzie rosła, bo najważniejsze imprezy będą w Stanach i Kanadzie" - skomentował.

Na 1000 m swoją dotychczasową "życiówkę" - 1.09,83 - poprawił Żurek, który czasem 1.09,788 zajął czwarte miejsce w grupie B. Piotr Michalski był szósty - 1.10,031, Kania dziesiąty - 1.10,608, a Zbigniew Bródka, który w sobotę zajął trzecie miejsce w finale biegu ze startu wspólnego, uplasował się na 22. pozycji - 1.11,492. Nogal nie wystartował.

"Wynik Damiana to najlepszy czas jakiegokolwiek reprezentanta Polski w Tomaszowie. Tylko trochę zabrakło do podium. Trzeba będzie dokładniej popatrzeć w punktację, żeby się zorientować, czy to da mu awans do grupy A, bo pewnie będzie na styku" - powiedział dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

Dobrze w rywalizacji drużynowej w grupie B zaprezentowali się także Marcin Bachanek, Artur Janicki i Szymon Palka, którzy zajęli drugie miejsce. Bezkonkurencyjni okazali się Amerykanie. Z kolei na 1500 m kobiet przedostatnia (22.) w grupie B była Olga Kaczmarek - 2.05,936, zwyciężyła Kanadyjka Isabelle Weidemann - 1.59,467.

Po południu panczeniści rywalizować będą w grupach A, m.in. na 500 m mężczyzn (Żurek i Michalski), 1500 m kobiet (Karolina Bosiek i Natalia Czerwonka) oraz w biegu ze startu wspólnego kobiet (Bosiek).

MP, PAP