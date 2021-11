Hubert Hurkacz we wtorek rozegra swój drugi mecz w ATP Finals. Rywalem Polaka miał być pierwotnie Matteo Berrettini, jednak musiał się wycofać ze względu na kontuzję. Jego miejsce zajął Jannik Sinner. Transmisja meczu Hurkacz - Sinner w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Hurkacz przegrał pierwsze spotkanie podczas ATP Finals z Daniiłem Miedwiediewem 7:6, 3:6, 4:6. - Myślę, że mogę grać jeszcze lepiej. Było blisko, zabrakło trochę lepszego returnu. Daniił super serwował, precyzyjnie trafiał. A ja zanotowałem kilka błędów z przodu, których nie chciałbym zrobić. W meczach z tymi najlepszymi zawodnikami różnica jest o włos. Trzeba grać na bardzo wysokim poziomie przez cały czas. Gdy przeciwnik serwuje tak jak Rosjanin, to jeśli zepsuje się te kilka returnów, które się ma na rakiecie, to gemy szybko uciekają. Margines błędu jest więc mniejszy - ocenił.

Kolejnym rywalem Hurkacza miał być Berrettini. W meczu z Alexandrem Zverevem Włoch skreczował on przy stanie 7:6 (9-7), 1:0 dla Niemca. Po pierwszym gemie, wygranym przez mistrza olimpijskiego z Tokio, 25-latek poprosił o przerwę medyczną, podczas której trzymał rękę na żebrach. Przez kilka minut korzystał z pomocy fizjoterapeuty i wrócił na kort. Nie wytrwał jednak na nim długo - po następnej akcji przerwał grę, kreczując ze łzami w oczach... Chociaż we wtorek trenował, to ostatecznie zdecydował wycofać się z turnieju.

W tej sytuacji miejsce Berrettiniego zajął pierwszy rezerwowy, którym jest jego rodak Sinner. Dla Włocha to debiut w mastersie. Wrocławianin zmierzył się z nim dotychczas raz - na początku kwietnia pokonał go w finale prestiżowego turnieju ATP rangi Masters 1000 w Miami.

Początek o godz. 21:00.

