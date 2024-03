Zadyma na korcie! Rosjanin natychmiast ruszył do sędziego. A później ten gest! (WIDEO)

Pierwszego seta meczu wygrał Daniił Miedwiediew. Po tie-breaku zwyciężył 7:5. Druga odsłona spotkania rozpoczęła się od długiej wymiany. Holger Rune zaskoczył Rosjanina ciekawym drop-szotem. 28-latek zdążył co prawda z reakcją, ale z kolejnym uderzeniem rywala nie mógł już sobie poradzić. Duńczyk trafił go piłką z bliskiej odległości.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek dystansuje Sabalenkę w rankingu WTA. A to jeszcze nie koniec dobrych wieści!



Rune podniósł rękę, sygnalizując, że zrobił to przypadkiem. Miedwiediew najwyraźniej nie zgadzał się z taką interpretacją i pozostał przy siatce. Wyglądało na to, że czeka na przeprosiny. Jako że się ich nie doczekał, wykonał niezwykle wymowny gest. Wskazał palcami na oczy, dając do zrozumienia, że będzie obserwował Duńczyka. Później zaczął natomiast parodiować Rune.



20-latek nie zamierzał się na to godzić. Podszedł do sędziego i zapytał, czy ten zamierza ukarać Rosjanina. Arbiter zachował jednak olimpijski spokój i nie zaogniał sytuacji. Nie reagował także na pretensje Miedwiediewa. Ostatecznie sami tenisiści wyjaśnili sobie całą sytuację przy siatce i wznowili grę.



W drugim secie także lepszy okazał się Rosjanin. W całym meczu triumfował więc 2:0.



Zobacz nagranie poniżej: