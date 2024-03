Świątek dystansuje Sabalenkę w rankingu WTA. A to jeszcze nie koniec dobrych wieści!

Iga Świątek w wielkim stylu awansowała do finału turnieju WTA w Indian Wells. Polka pokonała pięć przeciwniczek, a w decydującym starciu zmierzy się z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku ostatniego starcia, już wiadomo, że raszynianka zwiększy przewagę nad drugą w światowym rankingu Aryną Sabalenką. A to jeszcze nie koniec dobrych wieści - do przetasowań dojdzie bowiem również w zestawieniu WTA Race.