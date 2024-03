A to heca! Świątek poznała finałową rywalkę. Będzie powtórka z rozrywki

Iga Świątek w wielkim stylu pokonała Martę Kostiuk, a następnie czekała na wynik spotkania Coco Gauff - Maria Sakkari, które wyłoniło jej finałową rywalkę w turnieju WTA w Indian Wells. Lepsza okazała się Greczynka i to właśnie z nią raszynianka zmierzy się w niedzielę. To o tyle ciekawe, że dwa lata temu skład finału kalifornijskiej imprezy był dokładnie taki sam

Iga Świątek od początku swoich występów w Indian Wells prezentowała świetną formę. Choć losowanie drabinki nie było dla niej najłatwiejsze, liderka światowego rankingu z podziwu godną konsekwencją eliminowała kolejne rywalki. Zaczęła od zwycięstwa 2:0 nad Danielle Collins, a następnie takim samym wynikiem kończyła pojedynki z Lindą Noskovą i Julią Putincewą. W ćwierćfinale Polka prowadziła natomiast 6:4, 1:0 z Caroline Wozniacki, która przy takim stanie zmuszona była skreczować.

Raszynianka przystąpiła więc do półfinału bez straty seta. W starciu z Martą Kostiuk także była faworytką, co udowodniła na korcie. Pokonała Ukrainkę 6:2, 6:1, w pełni kontrolując przebieg wydarzeń. W wielkim stylu awansowała do finału. Po zakończeniu swojego spotkania czekała na wynik drugiego półfinału, który miał wyłonić jej przeciwniczkę. Spotkanie przeciągnęło się z powodu opadów deszczu, ale w końcu lepsza okazała się Maria Sakkari, która pokonała 6:4, 6:7, 6:2 Coco Gauff.

Z kim Świątek zagra w finale? Kto rywalką Igi Świątek?

O tytuł w Indian Wells zawalczą więc Polka i Greczynka. To o tyle ciekawe, że dokładnie taki sam był skład finału sprzed dwóch lat. Wówczas triumfowała Świątek, która ograła Sakkari 6:4, 6:1. Kilkanaście dni później raszynianka objęła natomiast prowadzenie w rankingu WTA.

Ogółem Polka i Greczynka mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Lepszy bilans ma Sakkari, która wygrała trzy spotkania. Wszystkie odbyły się jednak w 2021 roku. Rok później dwa starcia wygrała już Świątek.

Co ciekawe, również u mężczyzn może dojść do powtórki z rozrywki - tyle że nie sprzed dwóch lat, a sprzed roku. W półfinałach zmierzą się ze sobą Jannik Sinner z Carlosem Alcarazem i Daniił Miedwiediew z Tommym Paulem. Jeśli zwyciężą Hiszpan i Rosjanin, powtórzą skład finału sprzed 12 miesięcy.