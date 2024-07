Potrzebne były trzy sety! Znamy nową mistrzynię Wimbledonu

Mało kto spodziewał się, że w decydującym meczu Wimbledonu 2024 spotkają się Krejcikova i Paolini. Eksperci widzieli faworytkę w Czeszce, lecz nikt nie zamierzał odbierać szans Włoszce.

Spotkanie zaczęło się idealnie dla Krejcikovej, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Chwilę później było blisko podwójnego przełamania, lecz mimo dwóch break pointów Paolini zdołała obronić swój serwis. Radość Włoszki nie trwała jednak długo. Krejcikova nadal grała agresywnie i po pięciu gemach prowadziła 4:1.

Co ciekawe, to Paolini jako pierwsza zaserwowała asa w tym finale. To jednak nie miało żadnego znaczenia w kontekście wyniku. Czeszka pewnie wygrała 6:2 i znajdowała się na najlepszej drodze do wygrania Wimbledonu.

Postawienie kropki nad "i" nie było jednak takie proste. O ile w pierwszym secie praktycznie wszystko jej wychodziło, tak w drugim zaczęła się mylić. Wykorzystała to Paolini, która szybko przełamała Czeszkę i momentalnie objęła prowadzenie 3:0. Włoszka zaczęła więcej ryzykować i się jej opłaciła - wygrała 6:2 i doprowadziła do decydującego seta.

W nim było znacznie więcej emocji. Obie zawodniczki dołożyły kilka asów serwisowych, ale przede wszystkim wygrywały gemy przy swoim podaniu. Kluczowy okazał się siódmy gem, w którym Krejcikova przełamała Paolini. Włoszka w decydującym punkcie popełniła podwójny błąd serwisowy.

Czeszka utrzymała przewagę do samego końca, choć w ostatnim gemie musiała bronić dwóch break pointów. Wygrała 6:4, a mecz w trzech setach.



Krejcikova sięgnęła po drugi tytuł wielkoszlemowy w singlu. W 2021 wygrała Rolanda Garrosa. Ma też na koncie siedem tytułów wielkoszlemowych w deblu oraz trzy w mikście. Z kolei Paolini przegrała drugi finał w tym roku. W czerwcu uległa Idze Świątek w Roland Garros.



Tym samym drugi raz rzędu Wimbledon wygrała reprezentantka Czech. Rok temu górą była Marketa Vondrousova, która w tej edycji sensacyjnie odpadła w pierwszej rundzie.

Wynik meczu:



Barbora Krejcikova (Czechy, 31) - Jasmine Paolini (Włochy, 7) 2:1 (6:2, 2:6, 6:4)