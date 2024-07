Tom Cruise, Zendaya, Hugh Jackman czy Sam Mendes - to tylko niektóre gwiazdy, które pojawiły się na finale turnieju singla kobiet podczas Wimbledonu 2024. Zobacz galerię ze wszystkimi sławami, które oglądały mecz.

Jak co roku finał Wimbledonu przyciągnął gwiazdy światowego kina i innych dziedzin życia społecznego, które z bliska przyglądały się zmaganiom najlepszych tenisistek brytyjskiego turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Pokazali tenisową magię i są w finale. Zobacz najlepsze akcje Alcaraza i Djokovicia

W tym roku na trybunach londyńskiego obiektu, gdzie na korcie centralnym rywalizowały Jasmine Paolini i Barbora Krejcikova pojawili się m.in. Tom Cruise, Zendaya, Hugh Jackman czy Sam Mendes. Dodatkowo nie zabrakło dawnych gwiazd światowego tenisa - Marii Szarapowej czy Billie Jean King oraz innych osobistości.

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Zobacz galerię ze znanymi osobami na trybunach podczas finału Wimbledonu 2024 pomiędzy Jasmine Paolini i Barborą Krejcikovą.

Gwiazdy na finale Wimbledonu 2024 Zobacz galerię

PI