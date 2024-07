Pokazali tenisową magię i są w finale. Zobacz najlepsze akcje Alcaraza i Djokovicia

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).



W weekend poznamy kolejne karty wimbledońskiej historii. W niedzielnym finale zmierzą się ze sobą Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Panowie powalczą o tytuł singlowego mistrza. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu zawodników, należy spodziewać się kapitalnego spotkania. Wystarczy zresztą spojrzeć na nasze kompilacje najlepszych zagrań Serba i Hiszpana, aby docenić ich klasę.



Najlepsze drop shoty Alcaraza i Djokovicia w półfinałach:

Najlepsze woleje Alcaraza i Djokovicia w półfinałach:

Najdłuższe wymiany Alcaraza i Djokovicia w półfinałach:

Finał męskiego Wimbledonu odbędzie się w niedzielę o 15:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.