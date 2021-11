Reprezentacja Polski, bez kilku czołowych piłkarzy, ale już pewna udziału co najmniej w barażach o awans do mistrzostw świata, podejmie w poniedziałek w Warszawie Węgrów na zakończenie eliminacji. Goście stracili już jakiekolwiek szanse wyjazdu na mundial. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.