El. MŚ 2022: Czy Belgowie pomogą Polakom w walce o rozstawienie w barażach?

W swoim ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata Belgowie zagrają z Walią. Wynik tego spotkania będzie miał wpływ na sytuację reprezentacji Polski w barażach. Jeśli Walia wygra lub zremisuje to starcie, to biało-czerwoni stracą szanse na rozstawienie. Niestety nie jest to koniec złych informacji dla Polaków, ponieważ Belgia ma wyjść na mecz z Walią rezerwowym składem.