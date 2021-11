Szwajcarskie media: Cud w Lucernie, do Kataru bez objazdów

Do Kataru bez objazdów - podsumowali dziennikarze szwajcarskiej "Aargauer Zeitung" bezpośredni awans drużyny narodowej na przyszłoroczne mistrzostw świata w piłce nożnej. Wygrana z Bułgarią 4:0 pozwoliła wyprzedzić w tabeli Włochy i zepchnąć mistrza Europy do baraży.

"Cud w Lucernie. Bezpośrednia kwalifikacja stała się faktem" - napisano na stronie internetowej dziennika.

Przed ostatnią kolejka grupy C eliminacji mundialu Szwajcaria i Włochy miały po 15 punktów, Italia była jednak sklasyfikowana wyżej dzięki lepszemu bilansowi bramek (13-2 kontra 11-2), ale mistrzowie Europy tylko zremisowali bezbramkowo w Belfaście z Irlandią Północną i zakończyli fazę grupową na drugiej pozycji. O awans do turnieju w Katarze powalczą w barażach.

"Piłkarze, sztab i 14 300 kibiców na trybunach stadionu w Lucernie popadli w całkowitą euforię. Świętują to, w co po losowaniu grup eliminacji nie wierzył nikt" - dodano w relacji "Aargauer Zeitung".

Z kolei na stronie internetowej "Basler Zeitung" podziękowano drużynie za spełnienie złożonych przed meczem obietnic.

"Obiecali wszystko. Dotrzymali słowa. W ostatnich minutach wiedzieli, że Włosi w tym samym czasie remisują w Irlandii Północnej 0:0, ale i tak podwyższyli na 4:0. Do przodu, po prostu cały czas do przodu" - skomentowano.

Wszystkie gole dla Szwajcarii padły w drugiej połowie.

"Wieczór rozpoczął się nerwowo. Do przerwy było 0:0. Ale 14 300 kibiców cały czas pchało (drużynę - PAP) do przodu. Dało się wyczuć, że fani chcą pojechać za rok do Kataru i najlepiej już dziś dokonać rezerwacji" - napisano internetowym wydaniu dziennika "Blick".

Dotychczas znanych jest 11 uczestników przyszłorocznego mundialu. Polska, podobnie jak Włochy, o awans powalczy w barażach.

MP, PAP