Ostrzeżenie dla Polski! Wyśmienity mecz finałowego rywala Biało-Czerwonych

Wynik spotkania już w trzeciej minucie otworzył David Brooks dobijając sparowaną przez golkipera piłkę. Walijczyk umieścił piłkę w siatce spektakularnym uderzeniem z powietrza, co oznaczało rezultat 1:0.

Na podwyższenie wyniku nie trzeba było czekać zbyt długo. W 38. minucie w niebezpiecznej sytuacji przy rzucie wolnym znalazła się Finlandia. Do piłki ustawionej tuż przed polem karnym podeszli Harry Wilson i Neco Williams. Pierwszy z nich nieszablonowo rozegrał piłkę wystawiając ją Williamsowi, a ten popisał się wyśmienitym uderzeniem prosto w siatkę.



Jeszcze przed końcem pierwszej połowy z odsieczą ruszyli Finowie. Piłkę zagraną przez Joela Pohjanpalo uderzał Teemu Pukki trafiając w róg bramki Danny'ego Warda. Arbiter zawahał się posiłkując się systemem VAR, ale skład sędziowski nie dopatrzył się spalonego. Mieliśmy wynik 2:1 na zakończenie pierwszej partii spotkania.



W mocnej ofensywie była Walia, która raz po raz nękała bramkę Lukasa Hradecky'ego. Już w 47. minucie swoją okazję wykorzystał Brennan Johnson wykorzystując asystę Brooksa i oglądaliśmy rezultat 3:1.



Jeszcze w 81. minucie świetną okazję na podwyższenie wyniku miał Ben Davies, ale analiza VAR wykazała, że gol został strzelony nieprawidłowo. To co nie udało się Daviesowi, udało się z kolei sześć minut później Danielowi Jamesowi, który po wyśmienitej akcji ponownie zmusił Hradecky'ego do wyjęcia piłki z siatki. Arbiter doliczył jeszcze sześć minut do końca regulaminowego czasu gry i zakończył spotkanie gwizdkiem.

Kto wygrał mecz Walia - Finlandia? Kto będzie rywalem Polaków w finale barażu o awans na EURO 2024?

Walijczycy będą rywalem Polaków w finałowym spotkaniu barażu o awans na EURO 2024. Spotkanie Walia - Polska odbędzie się we wtorek 26 marca.



Walia - Finlandia 4:1 (2:1)



Bramki: David Brooks 3, Neco Williams 38, Brennan Johnson 47, Daniel James 86 - Teemu Pukki 45

Skrót wideo meczu Walia - Finlandia 4:1

PI, Polsat Sport