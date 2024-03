Walia - Polska. Skrót meczu Walii (WIDEO)

Biało-Czerwoni w Cardiff zmierzą się z Walią w meczu o awans na Euro 2024. Będzie to finał barażów o ME - we wcześniejszej fazie Polska wysoko pokonała Estonię, a Walia pewnie poradziła sobie z Finlandią.

Walia wygrała z Finlandią mecz, w którym padło aż pięć goli. Cztery z nich były autorstwa Walijczyków, którzy w przekonującym stylu wywalczyli awans do finału, gdzie zmierzą się z Polską.

Jak wyglądał ostatni mecz Walii?

Walia - Finlandia 4:1 (2:1)

Bramki: David Brooks 3, Neco Williams 38, Brennan Johnson 47, Daniel James 86 - Teemu Pukki 45.

Polsat Sport