Takie słowa przed meczem Walia - Polska. Zbigniew Boniek wytknął to Probierzowi

We wtorek 26 marca odbędzie się kluczowy mecz dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Podopieczni Michała Probierza zmierzą się w Cardiff z Walią. Jeżeli Biało-Czerwoni wygrają to spotkanie, to zapewnią sobie awans na tegoroczne mistrzostwa Europy. Natomiast jeżeli przegrają, to nie pojadą na czempionat Starego Kontynentu.

ZOBACZ TAKŻE: Możliwy skład na mecz Walia - Polska. Tak zagrają Biało-Czerwoni?

W nocy z poniedziałku na wtorek opublikowana została lista piłkarzy, którzy znaleźli się w kadrze meczowej na starcie z Walią. Ku zaskoczeniu wielu kibiców i ekspertów selekcjoner polskiej kadry postanowił wysłać na trybuny Jakuba Modera, który pojawił się na murawie w wygranym spotkaniu z Estonią.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował post w swoich mediach społecznościowych.

"Moder na ławce mógłby się przydać na rzuty karne…" - napisał na platformie X były reprezentant Polski.

Moder na ławce mogły się przydać na rzuty karne…. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 26, 2024

Mecz pomiędzy Walią a Polską rozpocznie się o godzinie 20:45.