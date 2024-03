Znamy kadrę na mecz Walia - Polska. Michał Probierz zaskoczył

W nocy z poniedziałku na wtorek Polski Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał informację o kadrze na mecz Walia - Polska. Zobaczcie, kogo Michał Probierz wybrał na to arcyważne spotkanie.

We wtorek piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z narodową drużyną Walii w Cardiff. Dla Biało-Czerwonych będzie to arcyważne spotkanie. Warto bowiem przypomnieć, że jeżeli polscy piłkarze przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę, to zapewnią sobie awans na tegoroczne mistrzostwa Europy. Natomiast w przypadku porażki podopieczni Michała Probierza mogą zapomnieć o występie na Euro.

ZOBACZ TAKŻE: Zapadła ważna decyzja przed meczem Polska - Walia. Czy to pomoże reprezentacji?

Przez to dobór odpowiednich piłkarzy na to starcie może okazać się kluczowy. W nocy z poniedziałku na wtorek na profilu "Łączy nas piłka" na platformie X została opublikowana lista zawodników, którzy znaleźli się w kadrze na mecz Walia - Polska. Zobaczcie, kto z Biało-Czerwonych będzie walczyć o awans na czempionat Starego Kontynentu.

Kadra na mecz Walia - Polska:

Bramkarze:

Marcin Bułka

Łukasz Skorupski

Wojciech Szczęsny

Obrońcy:

Jan Bednarek

Bartosz Bereszyński

Paweł Dawidowicz

Jakub Kiwior

Tymoteusz Puchacz

Bartosz Salamon

Sebastian Walukiewicz

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski

Kamil Grosicki

Jakub Piotrowski

Taras Romanczuk

Bartosz Slisz

Damian Szymański

Sebastian Szymański

Nicola Zalewski

Piotr Zieliński

Napastnicy:

Adam Buksa

Robert Lewandowski

Krzysztof Piątek

Karol Świderski

[KOMUNIKAT]

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz wybrał 23-osobową kadrę na mecz z Walią. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇱⤵️

👉 https://t.co/5c8m7bGv2Y pic.twitter.com/TFIs4LJQs9 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 25, 2024

Jak zatem widać Probierz wysłał na trybuny trzech zawodników: Jakuba Modera, Pawła Wszołka i Pawła Bochniewicza. Najbardziej zaskakująca jest absencja pierwszego z wymienionych piłkarzy. Należy bowiem zaznaczyć, że Moder, który na co dzień występuje w angielskim Brighton, wrócił do drużyny narodowej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. W czwartkowym półfinale barażowym z Estonią (5:1) pojawił się na boisku na ostatnie 18 minut i - jak przypomniał PZPN - był to jego pierwszy występ z orzełkiem na piersi po 738 dniach.