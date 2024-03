Zapadła ważna decyzja przed meczem Polska - Walia. Czy to pomoże reprezentacji?

We wtorek reprezentacja Polski zagra z Walią w finale baraży EURO 2024. Na dzień przed pierwszym gwizdkiem zapadła istotna decyzja w sprawie tego starcia.

Polscy piłkarze w świetnym stylu awansowali do finału baraży. W czwartek na PGE Narodowym nie pozostawili złudzeń Estończykom, wygrywając aż 5:1. Gole dla Biało-Czerwonych strzelili Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski i Sebastian Szymański. Jedna bramka padła po samobójczym trafieniu Karola Metsa.

Z Walijczykami z pewnością nie pójdzie tak gładko. W półfinale oni również rozbili rywali. Finowie nie mieli nic do powiedzenia w Cardiff i przegrali 1:4. Walijska twierdza i tym razem nie będzie łatwa do sforsowania. Jest jednak coś, co ma pomóc piłkarzom Michała Probierza w osiągnięciu wyczekiwanego awansu na mistrzostwa Europy.

Reprezentacja Polski we wtorek wybiegnie na murawę w białych strojach, a nie - jak to zazwyczaj w meczach wyjazdowych bywało - w czerwonych. Można powiedzieć, że barwy te są dla kadrowiczów szczęśliwe. We wrześniu 2022 roku wygrali w nich mecz o utrzymanie w Lidze Narodów - właśnie z Walią. Być może i teraz mają spełnić funkcję amuletu Polaków.

Niech białe stroje po raz kolejny przyniosą nam szczęście. 🤍🤍 https://t.co/NLWge4Qij7 pic.twitter.com/dpcgd6PW7B — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 25, 2024

Spotkanie Walia - Polska odbędzie się we wtorek, 26 marca w Cardiff. Początek o godzinie 20:45.