Jarosław Królewski zwrócił się do kibiców Pogoni. Co za słowa!

Wisła Kraków pokonała Pogoń Szczecin w finale Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym. Rozgoryczenia z takiego powodu nie ukrywali nie tylko piłkarze i działacze "Portowców", ale przede wszystkim kibice. Do nich zwrócił się prezes "Białej Gwiazdy", Jarosław Królewski.

Faworytami tego finału byli szczecinianie, którzy walczą o czołowe lokaty w PKO BP Ekstraklasie, podczas gdy krakowianie są w czołówce, ale... jej zaplecza. To jednak nie przeszkodziło Wiśle sprawić nie lada sensację i wygrać po dogrywce 2:1.

Po końcowym gwizdku, co zrozumiałe, w szeregach jednych zapanowała euforia, natomiast rozpacz zawładnęła drugą stronę. Dzień po emocjonującej potyczce, prezes Wisły Jarosław Królewski postanowił zwrócić się do wszystkich sympatyków Pogoni za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Chciałbym zanim zaczniemy świętować na rynku krakowskim - napisać parę słów od prezesa Wisły Kraków. Po pierwsze. W kontekście fanów Pogoni Szczecin - to była przyjemność oglądać was na PGE Narodowym - zaprezentowaliście się wspaniale. Jestem przekonany, że duże sukcesy przed waszą drużyną i wiele momentów radości przed wami.

Po drugie, w kontekście pana prezesa Pogoni Szczecin - widziałem w oczach tego pana wielką miłość do swego klubu - wyrażoną 13 latami ciężkiej pracy. Jestem dumny, że tacy ludzie są w polskiej piłce, doceniajcie go. To wspaniały człowiek" - napisał Królewski.

Prezes Wisły zadeklarował również wsparcie dla Ryszarda Dymkowskiego - byłego wieloletniego piłkarza Pogoni, który walczy o powrót do zdrowia.

"Po trzecie, jako nastolatek oglądałem pana Roberta Dymkowskiego na boisku, wczoraj podczas meczu mogłem go spotkać osobiście. Walczy obecnie poza boiskiem o zdrowie, dlatego poprzez drobny gest chciałbym go wesprzeć i w przyszłym tygodniu przeznaczę swój medal za Puchar Polski pod licytacje, która mam nadzieję - wesprze pana Roberta w tej walce.

Dla fanów Pogoni Szczecin i Wisły Kraków wielki szacunek. Stworzyliście najlepszą atmosferę podczas Pucharu Polski w historii tychże meczów.

Nic się nie kończy. Wiele rzeczy dopiero się rozpoczyna - dla obu drużyn. Enjoy the process" - brzmi wiadomość od Królewskiego.

Warto zaznaczyć, że czwartkowy finał Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Wisłą a Pogonią toczył się w bardzo spokojnej, kulturalnej atmosferze na trybunach. Obie grupy kibicowskie bardzo głośno dopingowały swoje drużyny, przygotowały efektowne oprawy i obyło się bez wulgaryzmów oraz przezwisk.