Grosicki przerwał milczenie po finale. "Serce mam złamane"

Choć "Portowcy" do dziewiątej minuty doliczonego czasu gry drugiej połowy prowadzili 1:0, Wisła udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Krakowianie doprowadzili do dogrywki, w której przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść i po morderczej walce to oni mogli wznieść puchar. Piłkarze ze Szczecina musieli obejść się smakiem.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski coraz bliżej rekordu. Może wyprzedzić legendę!

Porażka boli tym bardziej, że ten mecz był ogromną szansą Pogoni na zdobycie pierwszego trofeum w seniorskich rozgrywkach w historii tego klubu. Na kolejną okazję będą musieli jednak poczekać.

Dwa dni po meczu głos zabrał kapitan "Portowców", Kamil Grosicki. W opublikowanym w mediach społecznościowych poście przeprosił kibiców swojej drużyny. Jego słowa łapią za serce.

"Przepraszam. Serce mam złamane. Zawiodłem Was, wszyscy zawiedliśmy. Portowcami na miarę finału byliście Wy, na trybunach. Wasz doping, oprawy, wsparcie były niesamowite. Chcę wrócić z Wami i Pogonią na Narodowy za rok. Zasługujecie na to" - zaczął swój wpis skrzydłowy.



Piłkarz stwierdził, że to jego najbardziej bolesna porażka w całej sportowej karierze.



"W życiu miałem już dużo porażek. Ta jednak boli mnie najbardziej i będzie boleć jeszcze bardzo długo. Ale tak jak z poprzednich, z tej także muszę i musimy jako cała drużyna się podnieść. W lidze sezon się jeszcze nie skończył. Wciąż mamy o co walczyć. I będziemy do końca" - napisał 36-latek.

Pogoń Szczecin zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do liderów, czyli Jagiellonii Białystok, traci osiem punktów.