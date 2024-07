Gola na 1:0 gospodarze strzelili już w siódmej minucie spotkania. Między Mateuszem Żukowskim a Rafałem Leszczyńskim doszło do nieporozumienia. Ten pierwszy zagrał piłkę głową za lekko do bramkarza Śląska. Wykorzystał to Ousseynou Niang, który delikatnie trącił piłkę obok golkipera i skierował ją do siatki.

Trafienie pozytywnie wpłynęło na gospodarzy. Piłkarze ze stolicy Łotwy szukali gola na 2:0. Wrocławianie nie mieli pomysłu, jak skutecznie zagrozić bramce strzeżonej przez Rihardsa Matrevicsa. Z czasem ekipa z Dolnego Śląska zaczęła dłużej utrzymywać się przy piłce, ale nie przełożyło się to na dogodne sytuacje do zdobycia bramki wyrównującej. Zawodnicy Riga FC zeszli na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

O krok od gola na 1:1 wicemistrzowie Polski byli w 53. minucie gry. Z dystansu strzelał Petr Schwarz. Matrevics odbił piłkę przed siebie. Do futbolówki dopadł Sebastian Musiolik, który dograł do Nahuela Leivy. Hiszpan uderzył jednak niecelnie. Śląsk kontynuował działania ofensywne. W 64. minucie meczu piłka po strzale Schwarza przefrunęła nad poprzeczką.

Śląsk próbował przedostawać się pod bramkę gospodarzy, ale nie przekładało się to na stuprocentowe okazje podbramkowe. Z biegiem czasu stało się jasne, że wrocławianie nie doprowadzą do wyrównania. Jeszcze w doliczonym czasie gry mieli swoje szanse, ale bez efektu w postaci trafienia.

Zespół wicemistrza Polski przegrał 0:1 i w rewanżu będzie musiał odrabiać straty. Drugie spotkanie zostanie rozegrane 1 sierpnia we Wrocławiu.

Riga FC - Śląsk Wrocław 1:0 (1:0)

Bramka: Niang 7