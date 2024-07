Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Caernarfon Town FC w eliminacjach Ligi Konferencji?

"Musimy zrozumieć, jaki jest kontekst meczu dla nas i naszych przeciwników. Dla nich to może być najważniejszy mecz w historii klubu" - powiedział trener Legii Warszawa Goncalo Feio przed starciem z walijskim Caernarfon Town w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wywalczy zaliczkę przed rewanżem? Transmisja meczu Legia Warszawa - Caernarfon Town FC w czwartek 25 lipca w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Legia rozpocznie udział w Lidze Konferencji od drugiej rundy eliminacji. W sobotę w pierwszym meczu sezonu 2024/25 Legia mierzyła się na własnym boisku z Zagłębiem Lubin i wygrała 2:0 po golach Rafała Augustyniaka i Luquinhasa.

- Jakość powinna być po naszej stronie. Mamy obowiązek wygrać, nie chcemy od tego uciekać. Celem jest zwycięstwo w dwóch meczach i awans. Jesteśmy faworytem, ale w każdej rywalizacji sportowej najważniejszy jest aspekt wolicjonalny. Walijczycy są drużyną, która gra bezpośredni futbol, wchodzi w dużo pojedynków, gra długie piłki, wykorzystuje elementu chaosu i szybkość" - scharakteryzował rywala portugalski szkoleniowiec.

Caernarfon Town to debiutant w europejskich pucharach. W rundzie zasadniczej ligi walijskiej rywale Legii zajęli piąte miejsce. Awansowali do eliminacji Ligi Konferencji po barażach. W poprzedniej rundzie rywalizowali z Crusaders Belfast. Chociaż nie byli stawiani w roli faworyta, to w pierwszym spotkaniu zaskoczyli wielu kibiców, triumfując 2:0. W rewanżu rozgrywanym na wyjeździe jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Crusaders zdobyli jednak trzy bramki i doprowadzili do dogrywki. Dodatkowe trzydzieści minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, więc o wyniku zdecydowały rzuty karne. Ostatecznie Walijczycy wygrali je 8-7.

Legia nie rozegrała jeszcze żadnego oficjalnego meczu przeciwko Caernarfon Town. "Wojskowi" mierzyli się jednak z innym walijskim klubem. Na początku sezonu 2013/14 w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rozegrali dwumecz z zespołem The New Saints. Ówcześni mistrzowie Polski prowadzeni przez trenera Jana Urbana wygrali 3:1 i 1:0.

Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Caernarfon Town FC?

Transmisja przedmeczowego studia rozpocznie się o 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Transmisja meczu Legia Warszawa - Caernarfon Town FC od godziny 20:35 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

ŁO/PAP