LM w hokeju na lodzie: Czas na wojnę Trzech Koron z resztą Europy!

Hokejowa Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. We wtorek zostaną rozegrane pierwsze mecze 1/8 finału CHL (Champions Hockey League). Do najlepszej szesnastki awansowały wszystkie szwedzkie kluby, w sumie jest ich pięć. Niestety, w tym gronie nie ma już zespołu JKH GKS Jastrzębie, ale na tym etapie nie zabraknie polskich akcentów. Mecze rewanżowe zostaną rozegrane tydzień później. Transmisje na sportowych kanałach Polsatu.

Niestety, do fazy pucharowej nie udało się awansować drużynie JKH GKS Jastrzębie. Mistrzowie Polski w swoim historycznym występie w tych elitarnych rozgrywkach uzyskali najlepszy wynik ze wszystkich polskich klubów, które do tej pory rywalizowały w Lidze Mistrzów. Jastrzębianie w sześciu meczach zdobyli siedem punktów, co jest takim samym dorobkiem, jak łącznie cztery poprzednie starty polskich klubów w CHL. Podopieczni Roberta Kalabera dwukrotnie pokonali norweski Frisk Asker (4:3 na Jastorze i 7:3 na wyjeździe) oraz przegrali po rzutach karnych u siebie z HC Bolzano. Mistrzowie Polski ostatecznie zmagania grupowe zakończyli na trzecim miejscu za drużynami RB Salzburg i HC Bolzano, a przed Frisk Asker.

W tegorocznej fazie pucharowej w komplecie wystąpią szwedzkie drużyny. Na tym etapie po dwóch przedstawicieli będą mieli Szwajcarzy, Finowie, Niemcy i dosyć niespodziewanie Austriacy. Stawkę szesnastu ekip w 1/8 finału uzupełniły kluby z Czech, Francji i Włoch.

Nie będzie „Potopu Szwedzkiego”?

Bardzo ciekawie zapowiada się starcie ZSC Lions Zurych z Rögle Ängelholm. Dziewięciokrotni mistrzowie Szwajcarii w swojej grupie zajęli drugie miejsce, ustępując jedynie najbardziej utytułowanej drużynie tych rozgrywek - szwedzkiej Frolundzie. Szwajcarzy w ostatnich pięciu edycjach CHL czterokrotnie zdołali awansować do fazy pucharowej, dwa razy grając w ćwierćfinale. Ekipa Rögle aspiruje do miana czarnego konia tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie klub z południa Szwecji został wicemistrzem Szwecji przegrywając finałową rywalizację z Växjö Lakers. Dla zespołu z Ängelholm był to historyczny medal mistrzostw Szwecji. W swoim premierowym występie w Lidze Mistrzów podopieczni Rikarda Grönborga wygrali zmagania grupowe wyprzedzając niemiecki EHC Red Bull Monachium oraz aktualnego mistrza Szwajcarii - EV Zug i duński zespół SønderjyskE.

Emocji nie zabraknie również w rywalzacji Skelleftei ze Spartą Praga. Czesi to finaliści Ligi Mistrzów z 2017 roku, gdy decydujące starcie przegrali po dogrywce z Frolundą 3:4. W zeszłym sezonie Sparta zdobyła brązowy medal mistrzostw Czech i był to dla nich pierwszy krążek wywalczony po pięcioletniej przerwie. W obecnym sezonie Extraligi Sparta gra w kratkę i aktualnie zajmuje dopiero dziesiąte miejsce, ale zdecydowanie lepiej radzi się w rywalizacji w Lidze Mistrzów. Po inauguracyjnej porażce na wyjeździe z Växjö Lakers 1:2, zespół z Pragi wygrał pozostałe pięć spotkań i z pierwszego miejsca awansował do fazy play-off. W przeciwieństwie do Sparty, Skelleftea do samego końca musiała walczyć o zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej. Szwedzi w ostatniej kolejce przegrali na wyjeździe z Tapparą Tampere 2:4, ale na ich szczęście swój mecz u siebie również 2:4 przegrał zespół HC Lugano z Eisbären Berlin, co dało Szwedom ostatecznie drugie miejsce premiowane awansem.

Borzęcki i Płachta celują w ćwierćfinał!

Zwycięzca „polskiej” grupy Red Bull Salzburg w walce o awans do ćwiercfinału zmierzy sie z francuskim Dragons Rouen. Zespół z Austrii gra w międzynarodowej ICE Hockey League, a tym sezonie w Lidze Mistrzów przegrał tylko jeden raz - u siebie z HC Bolzano 3:5. W tej rywalizacji liczymy na kolejne dobre występy w barwach RB Salzburg mającego polskiego korzenie Jakuba Borzęckiego. To

To 19-letni syn Adama, naszego byłego świetnego reprezentacyjnego obrońcy, obecnie jeden z trenerów drużyny do lat 20-stu niemieckiego Adler Mannheim, gdzie wspólnie pracuje między innymi z innym byłym reprezentantem Polski, Adrzejem Schubertem. Jakub Borzęcki urodził się w amerykańskim Syracuse, gdy zawodnikiem występującego na zapleczu ligi NHL Syracuse Crunch był właśnie Adam. Potem cała rodzina przeniosła się do Niemiec, gdzie wychowanek Stoczniowca zakończył karierę, a jego syn rozpoczął hokejowe treningi. Dla Borzęckiego juniora to pierwszy sezon w dorosłym hokeju. Ma już na swoim koncie kilka bramek oraz asyst w rozgrywkach ICE HL oraz w Lidze Mistrzów, gdy jego premierowy gol w tych rozgrywkach przesądził o wygranej RB Salzburg w wygranym 6:1 meczu z JKH GKS Jastrzębie.

Drugim polskim akcentem na tym etapie Ligi Mistrzów będzie występ Matthiasa Płachty w zespole Adler Mannheim, który w walce o awans do ćwierćfinału zmierzy sie z broniąca tytułu Frolundą. Płachta, jest synem Jacka - byłego reprezentanta Polski i selekcjonera naszej reprezentacji. Napastnik Adler, podobnie jak i Jakub Borzęcki występuje w reprezentacji Niemiec. Borzęcki junior występuje w kadrze młodzieżowej, a Płachta podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu zdobył srebrny medal. W obecnej edycji Ligi Mistrzów 30-letni napastnik Adler strzelił gola w wygranym wyjazdowym meczu z Lozanną oraz zanotował cztery asysty. Jego zespół w starciu z Frolundą nie będzie faworytem. „Indianie” to najbardziej utytułowany klub w krótkiej historii tych rozgrywek. Frolunda w ostatnim finale Ligi Mistrzów pokonała czeski Mountfield Hradec Kralove 3:1. Był to czwarty triumf tej drużyny w sześcioletniej historii rozgrywek. Pozostałe dwa zwycięstwa w CHL odniósł inny szwedzki klub Luleå HF oraz JYP Jyväskylä z Finlandii.

Drugi przeciwnik grupowy JKH GKS Jastrzębie, a więc zespół HC Bolzano w 1/8 finału zmierzy się z fińskim klubem Lukko Rauma. W pozostałych parach HC Fribourg-Gotteron (Szwajcaria) zmierzy się z EHC Red Bull Monachium (Niemcy), szwedzki zespół Växjö Lakers rywalizować będzie z drugim klubem z Finlandii na tym etapie rozgrywek, czyli Tapparą Tampere, a austriacki klub EC KAC Klagenfurt zagra z Leksands IF ze Szwecji.

Plan transmisji pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie:

Wtorek (16 listopada):

ZSC Lions Zurych - Rogle Angelholm na żywo o 20:00 w Polsacie Sport Fight.

Skelleftea AIK - Sparta Praga premiera o 23:00 w Polsacie Sport Extra.

Środa ( 17 listopada):

Rouen Dragons - Red Bull Salzburg na żywo o 19:25 w Polsacie Sport Fight.

