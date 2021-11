Pekin 2022: Pierwszy olimpijski pas ruchu w stolicy

Do końca miesiąca mają powstawać kolejne uprzywilejowane trasy, które w sumie obejmą 20 dróg w centrum Pekinu. Całkowita ich długość ma wynieść blisko 75 km - poinformował portal indsidetgegames.biz. Na wszystkich pasach pojawi się symbol ruchu olimpijskiego, czyli pięć kolorowych kół na białym tle.

Według pekińskiej Miejskiej Komisji Transportu specjalne pasy mogą być na razie używane przez prywatne pojazdy, ale w momencie wydania specjalnych komunikatów dotyczących zarządzania wyznaczonymi częściami dróg, prywatni użytkownicy będą musieli je opuścić.

Do Pekinu ma przyjechać około 10 tysięcy osób w związku z zimowymi igrzyskami: w tym blisko 3000 sportowców, a także trenerzy, sędziowie, dziennikarze i działacze. Wszyscy muszą być albo w pełni zaszczepieni albo poddać się po przylocie do Chin trzytygodniowej kwarantannie. Zawody, które potrwają od 4 do 20 lutego, obejrzą tylko osoby już mieszkające w Chinach.

MP, PAP