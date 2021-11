Rozpoczynamy głosowanie publiczności w III Plebiscycie na Najlepszego Sportowca #Guttmanny2021!

Wybór w tym roku był dla kapituły szczególnie ciężki, a to oczywiście z powodu Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Polacy stawali w Japonii na podium aż 25 razy, zajmując 17. miejsce w klasyfikacji medalowej i przywożąc 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych krążków. Kapituła plebiscytu finałową „dziesiątkę” wybierała aż z 33 zgłoszeń sportowców. Ponadto do plebiscytu w pozostałych kategoriach zgłoszono 14. Trenerów i trenerek, 8 organizacji i 6 wydarzeń sportowych.

W roku paraolimpijskim plebiscyt #Guttmanny2021 ma szczególną wartość. – podkreśla prezes Polskiego Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. - Wybór najlepszego sportowca spośród tych 10 kandydatur będzie trudny. Jednocześnie jednak każdy z nich będzie trafny – wszyscy kandydaci zapewnili nam niesamowite emocje i chwile wielkiej radości w Tokio. Dziś możemy im się odwdzięczyć, wybierając najlepszego spośród nich, który zostanie uhonorowany statuetką im. Sir Ludwiga Guttmanna, twórcy ruchu paraolimpijskiego.



Wśród nominowanych sportowców i trenerów znajdują się przedstawiciele 3 dyscyplin sportowych – paralekkoatletyki, paratenisa stołowego i paraszermierki. Dwie pierwsze z nich przyniosły nam w Tokio najwięcej medali, a ich przedstawiciele zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce klasyfikacji medalowej tych dyscyplin.



„Efekt Tokio” widać również w kategorii organizacji sportowych: 3 z nominowanych organizacji to kluby, w których trenują na co dzień medaliści paraolimpijscy. 2 pozostałe, Akademicki Związek Sportowy i Polski Związek Rugby na Wózkach, prężnie działają na rzecz popularyzacji sportu osób z niepełnosprawnościami oraz tworzą wspaniałe wydarzenia sportowe o międzynarodowym zasięgu.



W sporcie paraolimpijskim w tym roku wróciła również, po początkowych obostrzeniach związanych z pandemią, rywalizacja na poziomie międzynarodowym. Ma to swoje odzwierciedlenie w nominowanych wydarzeniach – 4 z nich to międzynarodowe imprezy rangi mistrzowskiej.



Głosowanie internautów trwa do 28. listopada. O ostatecznym wyniku zadecyduje punktacja łączona z głosowania kapituły oraz publiczności. Swój głosmożna oddać za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego:

NOMINOWANI W KATEGORII SPORTOWIEC ROKU 2021:



Barbara Bieganowska-Zając – złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio na 1500 m (kat T20), MGOKSiR Korfantów

Adrian Castro - srebrny medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w szabli (kat. B), IKS-AWF Warszawa

Patryk Chojnowski – złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w paratenisie stołowym indywidualnie (kat. 10), KSI Start Szczecin

Rafał Czuper – srebrny medalista indywidualnie (kat. 2) i brązowy drużynowo w paratenisie stołowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, PSSON Start Białystok

Piotr Kosewicz – złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w rzucie dyskiem (kat. F52), WZSN Start Wrocław

Karolina Kucharczyk – złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w skoku w dal (kat. T20), MUKS Kadet Rawicz

Róża Kozakowska – złota medalistka w rzucie maczugą i srebrna medalistka w pchnięciu kulą (kat. F32) podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, TZSN Start Tarnów

Natalia Partyka – złota medalistka drużynowo i brązowa indywidualnie (kat. 10) w paratenisie stołowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, KSI Start Szczecin

Karolina Pęk - złota medalistka drużynowo i brązowa indywidualnie (kat. 10) w paratenisie stołowym podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, KS Bronowianka Kraków

Renata Śliwińska – złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w pchnięciu kulą (kat. F40), GZSN Start Gorzów Wielkopolski



NOMINOWANI W KATEGORII TRENER/TRENERKA 2021:



Marek Gniewkowski, paraszermierka

Piotr Kuczek, paralekkoatletyka

Zbigniew Lewkowicz, paralekkoatletyka

Andrzej Ochal, paratenis stołowy

Marek Iwanicki, paratenis stołowy



NOMINOWANI W KATEGORII WYDARZENIE SPORTOWE 2021:



1. Orlen Paralympic Run 2021

METRO 2021 IWRF European Championship - Division B

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Federacji Virtus 2021

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Bydgoszcz 2021

World Para Nordic Skiing EUROPA CUP PTASZKOWA 2021



NOMINOWANI W KATEGORII ORGANIZACJA SPORTOWA 2021:



Akademicki Związek Sportowy

GZSN Start Gorzów Wielkopolski

KSI Start Szczecin

Polski Związek Rugby na Wózkach

TZSN Start Tarnów

Informacja prasowa