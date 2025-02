Za nami Orlen Copernicus Cup w Toruniu! Jak poradzili sobie Polacy?

Lisek zajął drugie miejsce w konkursie tyczkarzy. Polak uzyskał najlepszy wynik w sezonie - 5,70. Przegrał jedynie z reprezentantem Filipin Ernestem Obieną - 5,80.

ZOBACZ TAKŻE: Drugie miejsce Krzysztofa Kiljana w biegu przez płotki na ORLEN Copernicus Cup

Wynik 7,65 dał drugą lokatę w rywalizacji płotkarzy Kiljanowi. Wygrał uzyskując 7,59 Amerykanin Louis Rollins.

Rezultat 2.01,05 to rekord życiowy Anny Wielgosz. Polka zajęła trzecie miejsce w dobrze obsadzonym biegu na 800 m. Wygrała wynikiem 2.00,04 Etiopka Tsige Duguma. Jeszcze lepiej spisał się Patryk Sieradzki w biegu na 800 m panów, który był drugi wynikiem 1.47,11. Wygrał Włoch Cetalin Tecuceanu - 1.46,97.

Trzecie miejsce zajęła polska faworytka sprintu na 60 m Ewa Swoboda, która uzyskała 7,10. Najszybsza była Włoszka Zaynab Dosso - 7,05. Na najniższym stopniu podium stanęła także Justyna Święty-Ersetic w biegu na 400 m - 51,36.

W biegu na 1500 m pań o poprawienie własnego rekordu świata otarła się Etiopka Gudaf Tsegay. Wynik 3.53,92 jest jednak najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. Jeszcze bliżej rekordu, ale Polski była Weronika Lizakowska, której czas 4.03,72 dał czwarte miejsce w silnej stawce. Ten rezultat jest drugim w historii polskiej lekkiej atletyki. Tylko Lidia Chojecka pobiegła w 2003 roku w Birmingham szybciej o 0,14.

"Szkoda, może zabrakło rzutu na metę, może gdzieś indziej straciłam kilkadziesiąt centymetrów. Miałam być dziś odważna, powalczyć ze świetnymi rywalkami i tak rzeczywiście było. Wszystko zrobiłam jak należy, ale miejmy nadzieje, że rekord to tylko kwestia czasu. Chcę pojechać na halowe mistrzostwa Europy w Holandii i walczyć w finale. Nie wiem, co na to trener, ale chciałbym także spróbować swoich sił na halowych mistrzostwach świata w Chinach" - powiedziała Lizakowska.

Czwarta w rywalizacji pań z najlepszym w tym roku wynikiem w sezonie była Pia Skrzyszowska - 7,87. Wygrała Jamajka Ackera Nugent - 7,79.

"Czułam się pewnie, luźno, spokojnie na starcie. Składam to wszystko w całość. Forma była, jest i będzie. Będę to pokazywać w kolejnych startach" - podkreśliła Skrzyszowska, dla której początek sezonu nie był tak udany jak w ubiegłych latach.

Adrianna Sułek-Schubert wygrała bieg na 800 metrów, wieńczący rywalizację w pięcioboju podczas ORLEN Copernicus Cup. Druga na mecie była Paulina Ligarska, która... wyprzedziła koleżankę z kadry w klasyfikacji generalnej pięcioboju podczas tego mityngu.

Mityng w Toruniu zaliczany był do prestiżowego cyklu World Indoor Tour Gold.

Wyniki Orlen Copernicus Cup 2025 w Toruniu:

Kobiety

60 m

1. Zaynab Dosso (Włochy) 7,05

2. Mujinga Kambundji (Szwajcaria) 7,07

3. Ewa Swoboda (Polska) 7,10

---

8. Aleksandra Piotrowska (Polska) 7.34

400 m

1. Henriette Jaeger (Norwegia) 50,44

2. Lurdes Gloria Manuel (Czechy) 51,15

3. Justyna Święty-Ersetic (Polska) 51,36

---

7. Aleksandra Formella (Polska) 53,38

8. Anastazja Kuś (Polska) 53,42

800 m

1. Tsige Duguma (Etiopia) 2.00,04

2. Habitam Alemu (Etipia) 2.00,61

3. Anna Wielgosz (Polska) 2.01,05

---

6. Angelika Sarna (Polska) 2.02,19

1500 m

1. Gudaf Tsegay (Etiopia) 3.53,92

2. Brike Haylom (Etiopia) 3.59,82

3. Worknesh Mesele (Etiopia) 4.02,19

4. Weronika Lizakowska (Polska) 4.03,72

---

7. Aleksandra Płocińska (Polska) 4.12,22

8. Alicja Konieczek (Polska) 4.13,36

60 m ppł

1. Ackera Nugent (Jamajka) 7,79

2. Ditaji Kambundji (Szwajcaria) 7,80

3. Nadine Visser (Holandia) 7,82

4. Pia Skrzyszowska (Polska) 7,87

5. Karolina Gajewska (Polska) 8,10

---

7. Maja Olszak (Polska) 8,24

8. Kaja Wesołowska (Polska) 8,35

Pchnięcie kulą

1. Chase Jackson (USA) 20,24

2. Jessica Schilder (Holandia) 20,01

3. Sarah Mitton (Kanada) 19,69

---

6. Klaudia Kardasz (Polska) 16,12

Pięciobój

1. Paulina Ligarska (Polska) 4500 pkt

2. Adrianna Sułek-Schubert (Polska) 4458 pkt

3. Sarah Lagger (Austria) 4398 pkt

Mężczyźni

800 m

1. Catalin Tecuceanu (Włochy) 1.46,97

2. Patryk Sieradzki (Polska) 1.47,11

3. Jakub Dudycha (Czechy) 1.47,14

4. Bartosz Kitliński (Polska) 1.47,26

5. Mateusz Borkowski (Polska) 1.47,48

6. Filip Ostrowski (Polska) 1.47,72

1500 m

1. Elliot Giles (Wlk. Brytania) 3.35,43

2. Biniam Nehary (Etiopia) 3.35,70

3. Samuel Pihlstrom (Szwecja) 3.36,06

---

5. Filip Rak (Polska) 3.36,46

7. Maciej Wyderka (Polska) 3.37,57

60 m ppł

1. Louis Rollins (USA) 7,59

2. Krzysztof Kiljan (Polska) 7,65

3. Jamal Britt (USA) 7,68

---

6. Michał Sierocki (Polska) 7,75

Skok o tyczce

1. John Ernest Obiena (Filipiny) 5,80

2. Piotr Lisek (Polska) 5,70

3. Sondre Guttormsen (Norwefia) 5,70

---

6. Robert Sobera (Polska) 5,50

7. Michał Gawenda (Polska) 5,40

Skok w dal

1. Mattia Furlani (Włochy) 8,37

2. Miltiadis Tentoglou (Grecja) 8,03

3. Thobias Montler (Szwecja) 8,03

4. Adrian Brzeziński (Polska) 7,74

5. Piotr Tarkowski (Polska) 7,71

Pchnięcie kulą

1. Leonardo Fabbri (Włochy) 21,62

2. Zane Weir (Włochy) 21,13

3. Chukwuebuka Enekwechi (Nigeria) 21,13

---

5. Konrad Bukowiecki (Pokska) 20,41

BS, PAP