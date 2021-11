W swoim trzecim meczu na turnieju Nitto ATP Finals Hubert Hurkacz zmierzy się z Alexandrem Zverevem. Polak nadal ma szasnę na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Relacja i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Hubert Hurkacz na Polsatsport.pl.

Hurkacz na kortach w Turynie przegrał już dwa spotkania. W pierwszym meczu po zaciętej walce pokonał go Danił Miedwiediew. Następnie zawodnik z Wrocławia miał stanąć naprzeciwko Matteo Berrettiniego. Włoch jednak musiał wycofać się z zawodów. Jego miejsce zajął Jannik Sinner. Polak przegrał starcie z 20-letnim zawodnikiem.

Zverev w swoim pierwszym meczu na turnieju ATP Finals mierzył się z Berrettinim. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Niemca, po tym, jak jego rywal skreczował w drugim secie. Kolejnym przeciwnikiem znajdującego się na trzecim miejscu w rankingu ATP tenisisty był Danił Miedwiediew. Po trwającym ponad dwie i pół godziny pojedynku triumfował Rosjanin.

Hurkacz ma nadal szansę na awans do kolejnej rundy. By to osiągnąć, musi zwyciężyć w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Następnie Miedwiediew może zapewnić Polakowi półfinał, jeżeli pokona Sinnera.

Relacja i wynik na żywo meczu Hubert Hurakcz - Alexander Zverev na Polsatsport.pl. Początek zaplanowano na godzinę 14:00.

