Zverev już na starcie pierwszego seta wygrał cztery gemy. Hurkacz nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na bardzo dobrą grę przeciwnika. Polakowi udało się w tej części spotkania wygrać zaledwie dwa gemy. Dzięki temu znajdujący się na trzecim miejscu w rankingu ATP tenisista zapewnił sobie dostateczną przewagę, by w mniej niż pół godziny zwyciężyć w pierwszej partii.

Drugi set był już bardziej wyrównany. Gra toczyła się gem za gem. Obaj zawodnicy mieli szanse, by przełamać rywala, jednak udało się to dopiero pod koniec partii. Wrocławianin nie był w stanie obronić swojego serwisu. Zverev wyszedł na prowadzenie 5:4. Niemiec do wygrania ostatniego spotkania w fazie grupowej potrzebował lekko ponad godzinę.

Przez tę porażkę Hurkacz nie ma szans na awans do półfinału turnieju Nitto ATP Finals w Turynie.

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev 0:2 (2:6, 4:6)

AA, Polsat Sport