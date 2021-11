Ranking WTA: Iga Świątek dziewiąta na koniec sezonu. Najlepsza Ashleigh Barty

Świątek ubiegły sezon zakończyła na 17. miejscu w rankingu. W tym roku nie powtórzyła co prawda życiowego sukcesu, jakim było zwycięstwo we French Open, ale wygrała turnieje w Adelajdzie i Rzymie, co pozwoliło jej na kolejny awans.

Magda Linette zanotowała w najnowszym rankingu minimalny spadek i jest obecnie 57., a Magdalena Fręch wypadła poza czołową "100" i zajmuje 102. miejsce. Ubiegły sezon Linette zakończyła na 40. miejscu, a Fręch na 156. W tym roku punkty można zdobyć jeszcze w trzech turniejach niskiej kategorii WTA 125 (challengery) - w grudniu w Angers i Limoges we Francji oraz w obecnie trwającym w Montevideo. Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 18 listopada: 1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 7582 pkt 2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 6380 3. (5) Garbine Muguruza (Hiszpania) 5685 4. (4) Karolina Pliskova (Czechy) 5135 5. (3) Barbora Krejcikova (Czechy) 5008 6. (6) Maria Sakkari (Grecja) 4385 7. (8) Anett Kontaveit (Estonia) 4351 8. (10) Paula Badosa (Hiszpania) 3849 9. (9) Iga Świątek (Polska) 3786 10. (7) Ons Jabeur (Tunezja) 3455 ... 57. (56) Magda Linette (Polska) 1142 102. (99) Magdalena Fręch (Polska) 783 154. (156) Katarzyna Kawa (Polska) 474 210. (205) Urszula Radwańska (Polska) 324

A.J., PAP