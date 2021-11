Jak podaje "Marca" Alves miał zgodzić się na najniższe możliwe zarobki. Hiszpańska Federacja Piłkarska ma konkretne zasady, dotyczące minimalnej płacy dla zawodników z najwyższego ligowego szczebla na Półwyspie Iberyjskim. Według regulaminu piłkarz powinien zarabiać 155 tysięcy euro za sezon. Właśnie taką kwotę ma otrzymywać 119-krotny reprezentant Brazylii.

Alves we wrześniu rozwiązał kontrakt z drużyną FC Sao Paulo. Powodem miały być zaległości finansowe klubu. W połowie listopada doświadczony obrońca dołączył do ekipy FC Barcelona. Do powrotu na Camp Nou miał go namówić obecny trener "Dumy Katalonii" Xavi Hernandez. Brazylijczyk ma pomóc w odbudowie zespołu z Barcelony.

Warto przypomnieć, że 38-latek w przeszłości już występował w zespole "Blaugrany". W Barcelonie grał w latach 2008-2016. Był to jeden z najbardziej udanych okresów w historii klubu ze stolicy Katalonii.

AA, Polsat Sport