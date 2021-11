Czołowy piłkarz RB Lipsk i reprezentacji Danii Yussuf Poulsen musi pauzować około miesiąca. Powodem jest kontuzja mięśnia łydki. Trener wicemistrzów Niemiec Jesse Marsch przyznał, że to fatalna informacja dla jego zespołu.

27-letni Poulsen w obecnym sezonie Bundesligi zdobył cztery bramki, w tym trzy od końca października. Strzelił m.in. decydującego gola w szlagierze z Borussią Dortmund (2:1) w poprzedniej kolejce.

"To dla nas najgorsza wiadomość. Zawodnik ma naderwany mięsień łydki i będzie niezdolny do gry od trzech do pięciu tygodni. Był w najlepszej formie w swojej karierze" - przyznał trener RB Lipsk Jesse Marsch.

Hiobsbotschaft vor #TSGRBL 😕

Yussuf #Poulsen fällt mit einem Muskelfaserriss in der Wade für voraussichtlich 4-5 Wochen aus.



Das vollständige Perso-Update findet ihr auf unserer Website

➡️ https://t.co/E5PjfH5DzS pic.twitter.com/jJq9bEF9KV — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 18, 2021

Z reprezentacją Danii Poulsen dotarł w tym roku do półfinału mistrzostw Europy, a jesienią wywalczył z kadrą narodową awans na mistrzostwa świata 2022.

BS, PAP