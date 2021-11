Polsat Boxing Promotions 3: Przed nami walki młodych prospektów

Niko Zdunowski (1-0-1)

Jak wyglądały twoje przygotowania? Całe spędziłeś w Niemczech?

Tak. Całe przygotowania odbywały się w Niemczech, w Hamburgu. W gymie “Hammerbrook”. Sparuje z dobrymi zawodnikami, takimi jak Artem Harutyunyan (brązowy medalista olimpijski z Rio 2016). Trenuje na jednej sali z takimi zawodnikami, jak Avni Yildirim (były rywal Canelo), Artur Grigorian (były mistrz kategorii lekkiej WBO z rekordową ilością obron pasa), Juan Carlos Gomez (były mistrz kategorii junior ciężkiej WBC)

Twoja kariera jest prowadzona w odważny sposób. Wziąłeś pojedynek z Gracjanem Królikowskim w zastępstwie. Teraz kolejna mocna walka z niepokonanym rywalem. Co cię napędza do takich wyzwań?

Tylko z takimi pojedynkami i zawodnikami lepszymi od siebie zajdziemy daleko. Ja jestem automatycznie lepszy walcząc z lepszym rywalem. Mój styl i wszystko się poprawia. Moja motywacja do walki jest większa z lepszym zawodnikiem, niż z takim, który przyjeżdża tylko po wypłatę. Ważnym wsparciem jest też rodzina.

Co chciałbyś powiedzieć kibicom w Polsce?

Zapraszam wszystkich do oglądania! Walka na pewno będzie dobra.

Remigiusz Runowski (2-0)

Jak wyglądały Twoje przygotowania?

Przygotowania do tej gali wyglądają bardzo dobrze. Trenuję z bratem, który przygotowuje mnie do tej walki. Trenujemy w Słupsku i Sławnie. Brat przykłada uwagę do poprawienia kilku elementów w moim boksie. Przykładamy również uwagę co do diety i metod treningowych. Zatem jestem bardzo zadowolony. Nie mogę narzekać.

Brat stanowi dla Ciebie wzór/inspirację? (Przemysław Runowski - doświadczony, utytułowany pięściarz)

Jak najbardziej. Jest dla mnie wzorem do naśladowania i przykładem co można osiągnąć ciężką pracą. Jest dłużej w boksie zawodowym. Co za tym idzie ma większe doświadczenie, które mi przekazuje. Mieszkam w Słupsku. Tutaj mam rodzinę, kobietę. Postanowiliśmy, że tutaj z bratem przygotuję się do gali. Jest mi z tym bardzo komfortowo pod każdym względem. Poznałem tu również ludzi chętnych do wsparcia, które w tych czasach jest bardzo potrzebne. Czuje się po prostu komfortowo, co przełoży się na chłodną głowę w ringu.

Zmierzysz się teraz z mocnym rywalem. Z jakim nastawieniem wyjdziesz do ringu?

Przeciwnik jest, jak najbardziej dobry na tym poziomie kariery. Cieszę się bardzo, że mam możliwość stoczenia takiego pojedynku w trzeciej walce zawodowej. Do ringu wychodzę z chłodną głową. Wiem, że ciężko przepracowałem okres przygotowawczy oraz robienie wagi, której muszę trochę zbijać. Wiem, że z takimi przeciwnikami mój rozwój będzie szedł tylko i wyłącznie do przodu.

Co powiesz kibicom przed tym starciem?

Zapraszam wszystkich kibiców, fanatyków boksu do obejrzenia dobrego pojedynku. To będzie naprawdę mocna walka. Dam z siebie wszystko!

Gracjan Królikowski (1-0-1)

Gdzie przygotowywałeś się do walki?

Przygotowywałem się w BKS OLIMP Szczecin. Moje przygotowania do walki wyglądału tak, że poprawiliśmy technikę i kondycję, ponieważ nie było dużo czasu od poprzedniej walki. Sparowałem z zawodnikami z klubu. Dołączył do nas utytułowany zawodnik z Ukrainy

Z jakim nastawieniem wyjdziesz do następnej walki? Masz już plan taktyczny?

Wyjdę z takim nastawieniem jak zawsze, że będziemy walczyć cztery rundy. Plan taktyczny już jest. Chciałbym narzucić swój styl boksowania.

W swojej pierwszej zawodowej walce wyszedłeś do ringu dość spięty. W swój kolejny pojedynek wszedłeś już znacznie lepiej. Pracujesz nad aspektem psychologicznym w walce?

Staram się pracować w zakresie własnych możliwości. Przy pierwszej walce oczywiście wiedziałem, że wystąpię w telewizji ale nie spodziewałem się tylu kamer. W drugiej walce już po prostu wiedziałem czego się spodziewać.



Łączysz boks ze szkołą?

Jestem uczniem klasy maturalnej. Staram się uczyć ile mogę i oczywiście trenować, tak aby móc dobrze przygotować się do walki.

Co możesz powiedzieć o twojej kolejnej walce kibicom?



Nie chcę nic obiecywać. Co zrobię i jakie są moje mocne strony. Po prostu zapraszam wszystkich do oglądania mojej walki. Myślę, że emocji nie zabraknie.

