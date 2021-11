- Fizycznie czuje się dobrze, jestem również przygotowany do tej walki - powiedział przed niedzielną galą Polsat Boxing Promotions 3 Marcin Siwy. Transmisja gali Polsat Boxing Promotions 3 w niedzielę od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.

Twój rywal to zawodnik wyższy od ciebie. Widać było tę różnicę, dłuższe ręce. Jak go oceniasz po tym jak zobaczyłeś go po raz pierwszy na żywo?

Dobrze, normalny człowiek. Trzeba wyjść i zrobić robotę. Zacząć boksować lewą ręką i cały czas do przodu.

ZOBACZ TAKŻE: Czy trudno jest namówić pięściarzy do promowania się w social mediach? "Trudno tego nauczyć"

Jak ominąć te długie ręce? Wiadome jest to, że rywal będzie machał "cepami". To będzie jego sposób na ciebie, zatem jak ich unikać?



Na pewno znajdę na niego jakiś sposób, nie odpuszczę.



Trener mówił może, że masz nurkować albo wyprowadzać ciosy na dół? Na ile to jest taktyka, która tobie pasuje?



Zobaczymy. Najpierw zacznę boksować lewa ręką i wyprowadzać ciosy na dół. Wszystko zweryfikuje jednak ring.



Jak to może wyjść?



Trzeba wyjść mocno i boksować. Nie wolno odpuszczać i nie pozwolić mu się rozkręcić w ringu.



Jak przebiegły przygotowania? Za tobą dłuższa przerwa, także stres przed powrotem na pewno się pojawił.



Rok czasu nie boksowałem, miałem przerwę. Jakieś sparingi przez ten czas były, ale sparing to nie jest walka. Fizycznie czuje się dobrze, jestem również przygotowany do tej walki.

Transmisja gali Polsat Boxing Promotions 3 w niedzielę od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight, od godziny 20:00 w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Zobacz także Polsat Boxing Promotions 3: Wyniki ważenia

PS, Polsat Sport