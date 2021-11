Premier League: Liverpool rozbił Arsenal

Piłkarze Liverpoolu pokonali u siebie Arsenal Londyn 4:0 w meczu 12. kolejki angielskiej ekstraklasy. "The Reds" awansowali na drugie miejsce w tabeli. Tracą cztery punkty do prowadzącej Chelsea Londyn, która wcześniej wygrała z Leicester City 3:0.

Przed spotkaniem Arsenal mógł się pochwalić serią ośmiu spotkań bez porażki. Na Anfield skutecznie bronił się do 39. minuty, kiedy prowadzenie gospodarzom dał Senegalczyk Sadio Mane. W drugiej połowie na listę strzelców wpisali się jeszcze Portugalczyk Diogo Jota, Egipcjanin Mohamed Salah i rezerwowy Japończyk Takumi Minamino.

- Kontrolowaliśmy grę i w odpowiednich momentach efektownie podkręcaliśmy tempo. To była mieszanka dojrzałego i ekscytującego występu. W takich meczach ważne jest, aby trzymać przeciwnika jak najdalej od własnej bramki. Wiemy, co Arsenal może zrobić, ale dzisiaj na nic nie pozwoliliśmy – to największy komplement, jaki mogę powiedzieć o mojej drużynie - podkreślił trener Liverpoolu Juergen Klopp.

W niedzielę z trzeciego na drugie miejsce w tabeli może wrócić Manchester City. Obrońcy tytułu zagrają z Evertonem. Arsenal pozostał na piątej pozycji.

Chelsea natomiast wygraną dali Niemiec Antonio Ruediger, Francuz N'Golo Kante i Amerykanin Christian Pulisic.

Czwarty jest West Ham United Łukasza Fabiańskiego. "Młoty" przegrały na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers, a polskiego bramkarza pokonał Meksykanin Raul Jimenez.

Wciąż fatalnie spisuje się Manchester United. "Czerwone Diabły" przegrały czwarty z pięciu ostatnich meczów; tym razem na wyjeździe z beniaminkiem Watford 1:4.

Goście do przerwy przegrywali 0:2 po golach Norwega Joshuy Kinga oraz Senegalczyka Ismaila Sarra. Drugą część wicemistrz Anglii zaczął dobrze i w 50. minucie kontaktową bramkę zdobył Holender Donny van de Beek.

Walkę o korzystny wyniki utrudnił im Harry Maguire, który w 69. minucie został ukarany drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką. W doliczonym przez sędziego czasie gry faworyta dobili Brazylijczyk Joao Pedro oraz Nigeryjczyk Emmanuel Dennis.

Kolejna porażka wzmogła rozważania na temat zwolnienia trenera Manchesteru Ole Gunnara Solskjaera.

- Widzę i ufam, że wszyscy piłkarze oraz członkowie sztabu dają z siebie wszystko, ale wyniki są trudne. Wierzę jednak, że mogę to odwrócić - powiedział szkoleniowiec.

Man Utd zajmuje siódme miejsce już z 12 punktami straty do lidera.

W spotkaniu dwóch reprezentantów Polski ze zwycięstwa cieszył się Matty Cash. Jego Aston Villa, z debiutującym na ławce trenerskiej Stevenem Gerrardem, pokonała u siebie Brighton & Hove Albion Jakuba Modera 2:0. W końcówce gole zdobyli Ollie Watkins i Tyrone Mings.

Przegrał też Southampton Jana Bednarka; na wyjeździe z beniaminkiem Norwich City 1:2. Polski obrońca został ukarany żółtą kartką.

W tabeli Brighton jest ósme, Southampton 13., a Aston Villa 15.

MC, PAP