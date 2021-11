Ile Manchester United kosztowało zwolnienie Solskjaera?

Zakończyła się kadencja Ole Gunnara Solskjaera na stanowisku menedżera Manchesteru United. Słabe wyniki w ostatnich tygodniach zaważyły o zwolnieniu Norwega. United wygrało tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań w Premier League i traci już dwanaście punktów do pierwszej Chelsea.

Jeszcze w tym roku władze United przedłużyły umowę ze swoim menedżerem na trzy lata. W związku z tym, aby zakończyć współpracę z Solskjaerem, klub musiał wypłacić norweskiemu szkoleniowcowi sowite odszkodowanie. Według doniesień "The Times" odprawa ma wynieść równowartość rocznego wynagrodzenia. Oznacza to, że były menedżer "Czerwonych diabłów" otrzymał ok. 7,5 milinów funtów na zakończenie pracy w klubie z Old Trafford.

Dopóki klub nie znajdzie następcy Norwega, drużynę tymczasowo mają objąć dyrektor techniczny Darren Fletcher i jeden z asystentów Solskjaera Michael Carrick. To oni poprowadzą zespół w najbliższym starciu w Lidze Mistrzów, w którym drużyna z czerwonej części Manchesteru zmierzy się z Villarrealem.

Kandydatami do przejęcia drużyny Manchesteru United są Zinedine Zidane, który obecnie jest bez klubu oraz Brendan Rodgers, menedżer Leicester City. Wydaje się jednak, że zatrudnienie któregoś z nich nie będzie łatwym zadaniem i może zająć trochę czasu. Rozważane są również inne opcje. Media wśród potencjalnych przyszłych menedżerów United widzą również Erika ten Haga, czy Ralfa Rangnicka.

MP, Polsat Sport