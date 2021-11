Polskie Skocznie: Czy skoki narciarskie się rozrastają?

Dziewiętnaście federacji było reprezentowanych w pierwszych kwalifikacjach tego sezonu w Niżnym Tagile. Czy to znaczy, że skoki narciarskie się rozrastają?

- Byłoby bardzo fajnie, gdyby okazało się, że skoki się rozrastają. Ja bym to jednak bardziej wiązał z tym, że jest sezon olimpijski. Na igrzyskach pojawią się zawodnicy z reprezentacji, które na co dzień nie skaczą w Pucharze Świata, więc można potrenować przy okazji kwalifikacji... Z tym bym to wiązał. (...) Nie wydaje mi się, żeby w ciągu tych kilku miesięcy nastąpiła taka promocja tej dyscypliny, która sprawiłaby, że więcej ludzi skakałoby na nartach - zauważył Kamil Wolnicki z "Przeglądu Sportowego".

Sobotni konkurs wygrał Niemiec Karl Geiger, natomiast w niedzielę triumfował Norweg Halvor Egner Granerud. Polacy wypadli poniżej oczekiwań. Najwyższe miejsce zajął Kamil Stoch, który w sobotę był piąty.

MC, Polsat Sport