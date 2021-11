Fortuna 1 Liga: Dramatyczne spotkanie w Nowym Sączu! Widzew znów bez wygranej

W jedynym poniedziałkowym meczu Fortuna 1 Ligi doszło do niesamowicie emocjonującego spotkania. Sandecja Nowy Sącz zremisowała na własnym boisku z Widzewem Łódź 2:2. Goście do wyrównania doprowadzili w samej końcówce rywalizacji.

Było to starcie w ramach 18. serii gier. Śmiało można rzec, że był to szlagier tej kolejki, ponieważ spotkały się piąta z drugą drużyną w tabeli. Gospodarze chcieli zrehabilitować się za niespodziewaną porażkę u siebie ze Skrą Częstochowa 0:1, natomiast goście szukali ligowego zwycięstwa od 15 października, kiedy to pokonali na wyjeździe Koronę Kielce 1:0. Od tamtej pory ekipa z centralnej Polski rozegrała cztery mecze, w których zdobyła tylko dwa punkty.

Sandecja kolejny raz zagrała bez publiczności, jako że stadion w Nowym Sączu posiada jedynie warunkową licencję. Wcześniej zespół z Małopolski rozgrywał swoje spotkania non stop w delegacjach, ale to i tak nie przeszkodziło mu zadomowić się w czołówce tabeli.

Poniedziałkowa konfrontacja, zgodnie z oczekiwaniami, dostarczyła wielu emocji. W pierwszej połowie padła jedna bramka autorstwa piłkarza Widzewa Dominika Kuna, który sfinalizował świetną akcję całej drużyny. To był doliczony czas gry, a więc Sandecja nie miała już czasu, aby wyrównać.

Po przerwie gospodarze wzięli się jednak za odrabianie strat. To było zabójcze pięć minut, w których nie tylko udało się doprowadzić do remisu, ale wyjść na prowadzenie. W 62. minucie gola strzelił Damir Sovsić, a zaledwie trzysta sekund później trafienie zaliczył Błażej Szczepanek.

Prawdziwe emocje nadeszły w samej końcówce. Wydawało się, że Widzew poniesie drugą porażkę z rzędu, ale w 89. minucie na listę strzelców wpisał się Paweł Tomczyk, który ustalił wynik na 2:2. Dla łodzian to piąty mecz z rzędu bez wygranej.

W doliczonym czasie gry drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał Kun.

Sandecja Nowy Sącz - Widzew Łódź 2:2 (0:1)

Bramki: Sovsić 62, Szczepanek 67 - Kun 45+3, Tomczyk 89

KN, Polsat Sport