Kto trenerem polskich siatkarzy? Poznaliśmy pierwsze nazwiska kandydatów!

– Mamy sześć kandydatur, choć bardzo długo żadna nie wpływała do PZPS. Trwało wyczekiwanie, co się wydarzy i myślę, że trenerzy nie chcieli ryzykować ze względu na to, że niektórzy mają podpisane kontrakty klubowe – powiedział dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski dla Interii.

Nie pojawiła się oficjalna informacja, którzy szkoleniowcy zgłosili chęć poprowadzenia reprezentacji Polski siatkarzy. Wiadomo jedynie, że nie ma wśród nich polskiego kandydata.

Redaktor Mielewski wymienił jednak nazwiska trzech trenerów, którzy zgłosili się do konkursu. O posadę selekcjonera ubiegają się m.in:

• Lorenzo Bernardi

• Andrea Gardini

• Nikola Grbić

– Jeśli w tej szóstce jest Nikola Grbić, to uważam, że to jest nadal numer jeden na liście Sebastiana Świderskiego i prezes PZPS będzie robił wszystko, aby to właśnie ten trener prowadził naszą drużynę narodową – przyznał.

Grbić wygrał z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Ligę Mistrzów 2021, później został jednak podkupiony przez Gino Sirciego – właściciela Sir Safety Perugia. Początkowo nie chciał on nawet słyszeć o tym, że nowy trener jego klubu mógłby łączyć posadę w Perugii z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski.

– Co takiego wydarzyło się, że Grbić zgłosił chęć prowadzenia naszej kadry? To do niego należała decyzja, czy chce prowadzić reprezentację Polski i dał ważny sygnał w tej sprawie. Teraz rodzą się kolejne pytania. Czy to oznacza, że dogadał się z Gino Sircim i prezes Perugii wyraził zgodę? A może nie dogadał się z właścicielem klubu i w przypadku zatrudnienia tego trenera trzeba będzie zapłacić Perugii odstępne – dodał Mielewski.

Kiedy poznamy nazwisko nowego trenera reprezentacji Polski siatkarzy? Prezydium Zarządu PZPS zbierze się 26 listopada, natomiast posiedzenie Zarządu PZPS zostało zaplanowano na 3 grudnia.

RM, Polsat Sport