Liga Europejska. Xavi Sabate: Jesteśmy gotowi na trudny pojedynek

We wtorek zostanie rozegrana 4. kolejka Ligi Europejskiej mężczyzn. W grupie A spotkają się: Tatran Presov z liderem tabeli Fuechse Berlin, Pfadi Winterthur z Bidasoa Irun, a w Palais des Sports Andre Brouat w Tuluzie Fenix podejmie Orlen Wisłę.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europejska: Porażka Orlen Wisły u siebie

To drugie spotkanie w tej edycji rozgrywek, pierwsze, w 2. kolejce zakończyło się zwycięstwem Orlen Wisły 33:29. W poprzednim sezonie obie drużyny także spotkały się w jednej grupie, obydwa pojedynki wygrali „Nafciarze”.

Aktualnie po 10. kolejce Starligue Fenix zajmuje 12. miejsce w tabeli. „Przeciwnik to bardzo dobry zespół, co pokazał przed miesiącem w meczu w naszej hali. Wprawdzie drużyna z Tuluzy nie zaczęła dobrze tego sezonu, to sprawuje się w rozgrywkach coraz lepiej. Dlatego jesteśmy gotowi na trudny pojedynek” - zapewnił trener Sabate.

Dwa ostatnie mecze, z Limoges i Cesson rywale płocczan zremisowali 27:27. Dwa wcześniejsze wygrali, w sumie mają na swoim koncie 3 wygrane, 2 remisy i 5 porażek w pierwszej części sezonu. W Lidze Europejskiej francuska ekipa przegrała pierwszy mecz z Fuechse w Berlinie 30:32, potem uległa Orlen Wiśle w Płocku 29:33, a w 3. kolejce pokonała Bidasoa w Irun 26:24 i zajmuje aktualnie 4. miejsce w tabeli grupy A.

Płocczanie po wysokim zwycięstwie na wyjeździe nad Pfadi 35:23, w 3. kolejce przegrali w swojej hali 24:28 z Fuechse Berlin i zajmują 2. miejsce w tabeli.

Zdaniem trenera Sabate, we wtorek czeka Orlen Wisłę trudna przeprawa. „Po ostatnich wynikach Fenix widać wyraźnie, że już weszli do swoją drogę, złapali rytm i choć pojedynek 3. kolejki z Bidasoa Irun był bardzo trudny, to potrafili rozstrzygnąć go na swoją korzyść. Spodziewamy się trudnego meczu, ale oczywiście nie wyobrażamy sobie, żeby nie walczyć o najlepszy wynik” - zapowiada.

I wspomina pojedynek sprzed roku z Tuluzy, który płocczanie wygrali 26:25. - Mają tam świetnych kibiców i wspaniałą atmosferę w hali. Bardzo trudno tam zdobyć choćby punkt - podkreślił Sabate.

Przed rokiem Orlen Wisła pojechała do Tuluzy w mocno osłabionym przez pandemię koronawirusa składzie. Tym razem z drużyną nie poleci do Francji tylko Tin Lucin, który po urazie barku jest już w końcowej fazie rehabilitacji. Zawodnik dochodzi do pełni sił i rozpoczyna treningi z drużyną. Klub jest także w trakcie dopełniania formalności związanych z otrzymaniem pozwolenia na pracę 17-letniego reprezentanta Serbii U-19 Urosa Mitrovica, który z płockim klubem podpisał kontrakt do 2026 roku z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata.

Spotkanie 4. kolejki Fenix Toulouse – Orlen Wisła Płock zostanie rozegrane w Palais des Sports Andre Brouat we wtorek 23 listopada, początek wyznaczono na godz. 20.45.