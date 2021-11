Mistrzostwa Świata piłkarek ręcznych 2021 w Telewizji Polsat

Telewizja Polsat pozyskała prawa do transmitowania i pokaże 25. Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet, które odbędą się w dniach 2 – 19 grudnia bieżącego roku. Mundial szczypiornistek w Hiszpanii będzie pierwszym, na którym zagrają aż 32 drużyny, a jedną z nich będzie Reprezentacja Polski.

Podczas 25. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet rozegranych zostanie ponad sto spotkań, a ich transmisje dostępne będą w kanałach sportowych Telewizji Polsat. Mecze Polek dodatkowo oglądać będzie można w obecnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie. Telewizja Polsat zaplanowała rozbudowany program studyjny w dniu otwarcia turnieju oraz w dniu meczu finałowego. Przy obsłudze mistrzostw pracować będzie kilkudziesięcioosobowy zespół. Mecze Polek skomentuje Tomasz Włodarczyk, a reporter Szymon Rojek towarzyszy Reprezentacji Polski już podczas zgrupowania poprzedzającego turniej.



Reprezentacja Polski w turnieju znalazła się dzięki jednej z trzech tak zwanych dzikich kart, przyznanych przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. Będzie to siedemnasty występ Biało-Czerwonych na mundialu. Najbliżej medalu były w latach 2013 i 2015, gdy kończyły turniej na czwartym miejscu. W tegorocznej edycji Polki trafiły do grupy B, a ich rywalkami będą wicemistrzynie olimpijskie – Rosjanki oraz Serbki i Kamerunki. Dwa ostatnie zespoły, podobnie jak polski, nie startowały na igrzyskach w Tokio. Serbki w swoich czterech dotychczasowych występach mundialowych zdobyły jeden medal (srebro 2013). Dla Kamerunu będzie to dopiero trzecia szansa na krążek mistrzostw świata. Grupa B swoje mecze rozegra w dniach 3-7 grudnia.



W fazie preeliminacyjnej tegorocznych mistrzostw drużyny zostały podzielone na 8 czterozespołowych grup. Z każdej z nich trzy najlepsze reprezentacje awansują do fazy głównej. W niej rywalizacja toczyć się będzie w 4 grupach liczących po sześć zespołów. Dwie najlepsze ekipy z każdej z grup zagrają w ćwierćfinałach. Gospodarzami 25. Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet będą miasta Castelló de la Plana, Granollers, Torrevieja i Llíria. W tym ostatnim swoje mecze fazy preeliminacyjnej rozgrywać będą Polki.



„Piłka ręczna to piękna dyscyplina, która przez wiele lat była obecna w naszym portfolio i na równi z futbolem oraz siatkówką, dostarczała naszym widzom wielu emocji. Wszyscy pamiętamy wspaniałe triumfy legendarnej drużyny szczypiornistów prowadzonej przez Bogdana Wentę. Transmitowaliśmy też polskie rozgrywki ligowe kobiet i mężczyzn, a także Ligę Mistrzów. Na naszych oczach rodziła się obecna potęga drużyny z Kielc, która w sezonie 2012/2013 zdobyła swój pierwszy medal Champions League, a dziś wygrywa z wielką Barceloną” – mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat



„Bardzo cieszymy się, że piłka ręczna wraca na kanały Polsatu. Liczymy na dobre partnerstwo z nadawcą podczas Mistrzostw Świata Kobiet Hiszpania 2021 - wyrażając jednocześnie wolę i chęć współpracy z Telewizją Polsat również przy okazji innych imprez sportowych” – powiedział Andrzej Placzyński, Prezes Zarządu SPORTFIVE.

Informacja prasowa