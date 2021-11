Bartosz Szewczyk: Nie chciałem gdybać, chcę wygrać i walczyć o pas

We wtorek Paweł Jóźwiak, prezes organizacji FEN poinformował, że Wieczorek jest kontuzjowany i jego występ stoi pod znakiem zapytania. "Pojawił się jednak mocny zawodnik rezerwowy do starcia z Bajorem" - dodał Jóźwiak, następnie zdradzając, o jakiego zawodnika chodzi. Jest nim Bartosz Szewczyk.

- Wczoraj dowiedziałem się o możliwości takiej walki. Długo nie zastanawiałem się z trenerem, wyraził zgodę, a ja chciałem walczyć. Gdybym się nie zgodził, to mógłbym gdybać co by było. Nie chcę tego robić, chcę wygrać i walczyć o pas - powiedział Szewczyk.

Stawką pojedynku będzie tymczasowy pas mistrzowski w kategorii ciężkiej. Walkę zakontraktowano na dystansie pięciu rund, a całe wydarzenie odbędzie się już 27 listopada podczas gali FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław.

- Była propozycja, abym walczył w 93 kg, ale uznaliśmy, że będzie to niezdrowe, tym bardziej że zbijam sporo kilogramów. Miałem też walczyć w styczniu, ale wypadł Adam Wieczorek i jest możliwość walki z Szymonem Bajorem i zobaczymy co się wydarzy - powiedział zawodnik, który wystapi na gali FEN 37.

Szewczyk legitymuje się idealnym bilansem 3-0 w organizacji FEN i ogólnie biorąc pod uwagę jego karierę w MMA. Pokonał kolejno Akhmeda Salamova, Kacpra Miklasza i Michała Piwowarskiego, wszystkie pojedynki kończąc przed czasem. Jakie będą jego mocne strony w walce z Bajorem?

- Będę chciał walczyć w stójce, myślę, że Szymon będzie szukał parteru. Na pewno od niego szybszy i to będzie mój as w rękawie. Nie chcę wnosić do klatki zbyt dużo, ale myślę, że będzie to 105-106 kilogramów - podsumował Szewczyk.

Cała rozmowa z Bartoszem Szewczykiem w materiale wideo.

Zobacz także Bartosz Szewczyk nowym rywalem Szymona Bajora na FEN 37

PI, Polsat Sport