Besiktas przegrał cztery ze swoich ostatnich pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Ostatni mecz w Lidze Mistrzów ekipa ze Stambułu przegrała wysoko ze Sportingiem Lizbona 0:4. Turecki zespół nie wygrał jeszcze ani jednego starcia w fazie grupowej tej edycji największych europejskich rozgrywek klubowych i znajduje się na ostatnim miejscu w grupie C.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne przecieki ws. Złotej Piłki. Dziennikarz ogłosił zwycięzcę

Ajax jest niepokonany w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Drużyna z Amsterdamu wygrała wszystkie swoje cztery dotychczasowe spotkania, przez co ma na swoim koncie 12 punktów i plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli grupy C. Podopieczni Erika ten Haga nie przegrali spotkania we wszystkich rozgrywkach już od siedmiu starć. Jeśli Ajax wygra swój najbliższy mecz w Lidze Mistrzów, to zagwarantuje sobie awans to fazy pucharowej z pierwszego miejsca.

Poprzednie starcie tych dwóch klubów zakończyło się wygraną holenderskiej ekipy 2:0. Czy Besiktas sprawi swoim kibicom niespodziankę i zatrzyma faworyta tego spotkania?

Relacja i wynik na żywo z meczu Besiktas Stambuł - Ajax Amsterdam na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

MP, Polsat Sport