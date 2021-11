Inter po słabszym początku w Lidze Mistrzów wygrał dwa ostatnie spotkania i plasuje się w tej chwili na drugim miejscu w grupie D (7 pkt). Jeśli mistrzowie Włoch wygrają z Szachtarem, to w przypadku sprzyjającego wyniku drugiego spotkania mogą zakwalifikować się do fazy pucharowej. Relacja i wynik na żywo z meczu Inter Mediolan - Szachtar Donieck na Polsatsport.pl.

Inter Mediolan jest niepokonany od siedmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Mistrzowie Włoch są na trzecim miejscu w Serie A (28 pkt) i na drugim miejscu w grupie D Ligi Mistrzów (7 pkt). Ekipa z Mediolanu dalej walczy o awans do fazy pucharowej. Co ciekawe podopieczni Simone Inzaghiego mogą wywalczyć grę w Lidze Mistrzów na wiosnę już w najbliższym spotkaniu. Jeśli Inter wygra, a Sheriff Tyraspol przegra z Realem Madryt, to "Czarno-Niebiescy" zagwarantują sobie awans.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne przecieki ws. Złotej Piłki. Dziennikarz ogłosił zwycięzcę

Szachtar przegrał ostatnie starcie w Lidze Mistrzów z Realem Madryt 1:2. Od tamtego czasu ukraiński zespół wygrał dwa mecze w lidze krajowej. Teraz przyszedł czas, aby wrócić do rywalizacji w europejskich rozgrywkach. Ekipa z Doniecka ma jeszcze szanse zająć trzecie miejsce w grupie. Jednak aby tak się stało podopieczni Roberto De Zerbiego, musieliby wygrać swoje dwa ostatnie mecze w Lidze Mistrzów.

Poprzednie spotkanie tych dwóch drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem. Czy w nadchodzącym starciu uda się wyłonić zwycięzcę?

Relacja i wynik na żywo z meczu Inter Mediolan - Szachtar Donieck na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

MP, Polsat Sport